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Трое сотрудников завода «Уралхима» арестованы по делу о взрыве

По ходатайству следователей суд арестовал трех сотрудников химического завода «Азот» (входит в «Уралхим»), где 6 мая произошел взрыв и погибли люди, говорится в сообщении Следственного комитета по Пермскому краю. Подозреваемыми по делу являются технолог и два начальника смены. Их имена ведомство не раскрывает. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, уточняет СКР.

Взрыв случился в цехе по производству аммиака в ходе ремонтных работ. В результате взрыва три человека погибли и один получил ранения. Горение было ликвидировано, технологический процесс остановлен не был. Региональное МЧС сообщило, что угрозы экологии и населению города Березняки, где находится завод, нет.

В связи с гибелью рабочих Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.

«Азот» входит в объединенную химическую компанию «Уралхим». На предприятии производят аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.