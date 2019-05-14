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Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул свой пост

Совет директоров UC Rusal покинул неисполнительный директор Тимур Валиев. Он подал в отставку 13 мая в связи с «другими деловыми обязательствами», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Компания ссылается на слова Валиева о том, что у него «не было никаких разногласий с советом директоров», а также отмечает, что у нее нет «другой информации, которую следовало бы довести до сведения акционеров».

В совет директоров UC Rusal Валиев входил с начала 2019 г. После его ухода в совете останутся исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные – Марсо Мусетти и Вячеслав Соломин, а также независимые неисполнительные Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.