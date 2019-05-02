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Bloomberg: лорд Баркер получил от $4 млн за снятие санкций c компании Дерипаски

Член палаты лордов Великобритании Грегори Баркер получил бонус на сумму от 3 до 4 млн фунтов (от $3,9 до $5,2 млн) за переговоры о снятии санкций с компании En+ российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Баркер провел месяцы, курсируя между Вашингтоном, Лондоном и Москвой, чтобы добиться соглашения между министерством финансов [США] и российским миллиардером Олегом Дерипаской», — отмечает агентство.

В марте Баркер подтвердил, что получит за эту работу бонус, назвав его «относительно скромным». En+ не раскрывала, сколько заплатит ему. В своих отчетах, отмечает Bloomberg, компания указывала, что в прошлом году заплатила $16 млн «ключевому управленческому персоналу», в частности $1,8 млн неисполнительным директорам, в том числе Баркеру. По словам собеседников Bloomberg, эти суммы не включают бонус, выплаченный Баркеру, поскольку он был выплачен тогда, когда санкции были сняты, то есть уже в 2019 г.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели в апреле 2018 г. Баркер нанял американскую компанию Mercury для лоббирования его интересов, и она представила властям США названный его именем план вывода компаний Дерипаски из-под санкций. Документ был опубликован летом 2018 г., а в январе этого года санкции были отменены.

Работа Баркера на российскую компанию стала поводом для расследования в британской палате лордов. Жалобу на него отклонили в феврале.

Баркер занимает должность председателя совета директоров En+. Он был членом британской палаты общин, а с октября 2015 г. является членом палаты лордов. С 2010 по 2014 г. Баркер занимал пост министра энергетики Великобритании.