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Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин утвердил доктрину энергетической безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе перечисляются вызовы и угрозы для энергетической безопасности России, цели и задачи ее обеспечения. Среди рисков для энергобезопасности, связанных с внутренними вызовами и угрозами, называются чрезмерная финансовая нагрузка на организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в результате увеличения размеров налоговых и таможенных платежей, нерациональное потребление ресурсов, необоснованная монополизация и неравные условия конкуренции.

Внешними угрозами для энергобезопасности страны могут стать использование другими странами договорных, финансовых и международно-правовых механизмов для нанесения ущерба России, дискриминация российских организаций на мировых энергетических рынках и незаконный отбор экспортируемых Россией энергоресурсов. Согласно доктрине, эти угрозы частично реализуются путем введения другими странами экономических мер против России.

Ограничительные меры, введенные иностранными государствами, также мешают полномасштабному участию России в международной энергобезопасности, говорится в доктрине.

В конце ноября 2018 г. Совбез одобрил проект обновленной доктрины энергобезопасности России. На заседании Совбеза Путин заявил, что сферу ТЭКа необходимо очистить от коррупции и серых схем, а также обратил внимание на проблему санкций и внешнеполитического давления на российский ТЭК.