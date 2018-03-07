Минэнерго назвало угрозы энергобезопасности России
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Минэнерго подготовило проект Доктрины энергобезопасности России, «Ведомости» ознакомились с его содержанием. 2 марта документ был отправлен на согласование в госорганы, это подтвердил представитель Минэнерго. Сейчас действует доктрина, которая была утверждена в 2012 г., но после введения санкций ее решили доработать.
Первой в списке внешнеполитических угроз указана «дискриминационная политика со стороны США и их союзников», которая заключается во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями. «Роснефть» уже потеряла одного из партнеров на арктическом шельфе – американская ExxonMobil прекратила работу с ней из-за санкций.
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