Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4522 от 07.03.2018 под заголовком: Конкуренция нефти с ветром

Минэнерго назвало угрозы энергобезопасности России

Среди них политика США и отставание России в IT-технологиях
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Минэнерго подготовило проект Доктрины энергобезопасности России, «Ведомости» ознакомились с его содержанием. 2 марта документ был отправлен на согласование в госорганы, это подтвердил представитель Минэнерго. Сейчас действует доктрина, которая была утверждена в 2012 г., но после введения санкций ее решили доработать.

Первой в списке внешнеполитических угроз указана «дискриминационная политика со стороны США и их союзников», которая заключается во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями. «Роснефть» уже потеряла одного из партнеров на арктическом шельфе – американская ExxonMobil прекратила работу с ней из-за санкций.

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Комментарии  ()
nevelitsa
03:29 07.03.2018
" Энергобезопасности страны угрожает политика декарбонизации (отказ от потребления ископаемых топлив) и перехода к зеленой энергетике, замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности. " Энергобезопасность это про надежность и доступность энергоснабжения. Причем здесь бизнес-риски бензоколонок?
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