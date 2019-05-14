Бизнес

Новости

Акции Bayer упали до семилетнего минимума после штрафа в $2 млрд

Акции немецкой компании Bayer упали более чем на 2% после того, как американский суд оштрафовал ее на $2 млрд. На торгах утром стоимость акции снизилась до семилетнего минимума.

Суд в Сан-Франциско в понедельник обязал Bayer выплатить более $2 млрд двум американцам, у которых развилась лимфома, предположительно из-за контакта с гербицидом Roundup. Присяжные решили, что немецкая компания не проинформировала должным образом потребителей о том, что Roundup может вызывать рак.

Против Bayer в США было подано около 13 000 аналогичных исков, связанных с продуктами Roundup и Ranger Pro – двумя гербицидами на основе глифосата. Bayer получила их в результате поглощения американской компании Monsanto в прошлом году.

В Bayer заявили, что продукты на основе глифосата безопасны, а сам глифосат не является канцерогенным. Компания намерена обжаловать решение суда.