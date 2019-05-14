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Совет директоров «Спартака» назначил нового гендиректора клуба

Совет директоров футбольного «Спартака», принадлежащего вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну, назначил генеральным директором клуба Томаса Цорна. Об этом говорится в пресс-релизе «Спартака».

Заместителем председателя совета директоров стал Сергей Михайлов. Он входит в состав совета с 2004 г. И Цорн, и Михайлов приступают к исполнению обязанностей с 14 мая.

Совет директоров «Спартака» 26 апреля, после поражения команды в гостевом матче от тульского «Арсенала», объявил о том, что свои посты покинут вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Первый исполнял функции гендиректора, а второй был гендиректором до декабря 2018 г.

«Спартак» в этом сезоне выступает крайне неудачно. После 28 туров национального чемпионата команда занимает 4-е место и с высокой долей вероятности не сможет подняться выше, чтобы осенью сыграть в Лиге чемпионов. «Спартак» вылетел из Кубка России, хотя руководство клуба говорило о цели выиграть турнир, и занял последнее место в группе Лиги Европы. Некоторые болельщики команды во время матчей оскорбляют Федуна и капитана Дениса Глушакова.

32-летний Цорн родился в Москве и с 8 лет проживал в Германии. Он – руководитель агентства Tomas Zorn Sportmanagement (TZS), в число клиентов которого входят, в частности, футболисты петербургского «Зенита» – защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев, защитник «Спартака» Леонид Миронов, вратарь грозненского «Ахмата» Виталий Гудиев.