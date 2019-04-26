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Футбольный «Спартак» объявил о смене руководства

Принадлежащий бизнесмену Леониду Федуну футбольный клуб «Спартак» объявили о смене руководства.По окончании сезона клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов, говорится в сообщении на сайте «Спартака». Такое решение принял в пятницу, 26 апреля, совет директоров клуба, который Измайлов и Родионов попросили освободить их от занимаемых должностей.

«Спартак» крайне неудачно выступает в этом сезоне. Команда не смогла выйти в групповой этап Лиги Чемпионов, заняла последнее место в группе Лиги Европы, вылетела из Кубка России, а в чемпионате России идет лишь на пятом месте. В четверг москвичи крупно уступили тульскому «Арсеналу» – 0:3.

Совет директор «Спартака» выразил доверие главному тренеру клуба Олегу Кононову и именно под руководством этого специалиста будет формироваться состав команды на следующий сезон: «Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны».

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