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Акции «Газпрома» показали максимальный дневной рост за 10 лет

Акции «Газпрома» в ходе торгов 14 мая выросли на 12,1% (до 182,73 руб. за штуку), что является максимальным дневным приростом цены с ноября 2008 г., свидетельствуют данные на Московской бирже. Сами цены акций достигли максимальных уровней более чем за семь лет (с апреля 2012 г.) на новостях об увеличении размера дивидендов за 2018 г.

Правление «Газпрома» предложило выплатить дивиденды за прошлый год в размере 393,2 млрд руб., или 16,61 руб. на одну акцию – в два с лишним раза выше, чем по итогам 2017 г. (8,04 руб. на акцию). В апреле правление рекомендовало выплатить за 2018 г. 10,43 руб. на акцию. Компания не объясняет, почему правление изменило свое решение.

Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату в виде дивидендов от 17,5 до 35% чистой прибыли по РСБУ. В 2018 г. чистая прибыль составила 933 млрд руб. Таким образом, первая рекомендация соответствовала дивидендной политике, поскольку предполагала выплату акционерам 26% прибыли. Новая же рекомендация выходит за ее рамки – 42%.

Итоговые решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов будут приняты годовым собранием акционеров ПАО «Газпром» по рекомендации совета директоров, которое состоится 21 мая.