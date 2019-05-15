Бизнес

Новости

Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» написал явку с повинной

Один из фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» – замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин – написал явку с повинной. Об этом сообщила его адвокат на заседании Самарского областного суда, ее слова передал ТАСС.

По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека – помимо Баландина подозреваемыми являются гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев. Еще двое подозреваемых находятся в розыске – это основатель ГК «Петронефть» Роман Трушев и экс-гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко.

Всем им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов). Фигуранты дела также подозреваются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и краже (ст. 158 УК).

В апреле белорусская компания «Белнефтехим» сообщила, что получила из России по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы.