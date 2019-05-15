Туроператоры назвали страны, чаще всего отказывающие россиянам в шенгенских визах
Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Польша чаще других стран в 2018 г. отказывали россиянам в выдаче шенгенских виз, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Топ-5 по отказам в визе в Москве сформировали генконсульства Норвегии (17,85% отказов), Бельгии (3,35% отказов), Германии (3,32%), Нидерландов (2,9%) и Польши (2,5%)», – отметили в АТОР. Мультивизы реже всего выдавали Нидерланды – только 3% от общего количества выданных виз, а также Мальта (17%), Чехия (47,2%), Дания (48%) и Венгрия (50%).
Лидерами по количеству предоставленных гражданам России шенгенских виз в 2018 г. стали Испания и Италия. Консульство Испании в Москве выдало 477 300 виз, из них 92% были многократными, количество отказов составило 1,3%. Московское консульство Италии выдало российским туристам 454 500 виз, из них 98% – это мультивизы, число отказов – 1,8%.
На третьем месте по количеству выданных виз Франция: французское консульство выдало 366 000 виз, из них 52% – многократные. На четвертом месте рейтинга Греция с показателем в 346 300 выданных россиянам виз (доля мультивиз – 90%), на пятом месте – Чехия с 207 400 выданных виз. В топ-10 также входят Германия (193 000 виз), Финляндия (71 400), Латвия (56 600), Венгрия (47 100) и Эстония (39 900).