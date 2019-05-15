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Мантуров пообещал не сокращать производство SSJ100 после катастрофы

Россия не планирует сокращать производство SSJ100 после катастрофы в «Шереметьево», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

«Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов? Нет», – сказал Мантуров. Он отметил, что предпосылок для приостановки полетов SSJ100 также не существует.

Вечером 5 мая выполнявший рейс из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Члены экипажа заявляли, что в самолет попала молния, он потерял связь с диспетчерами и перешел на ручное управление. Экипаж собственными силами эвакуировал пассажиров. Тем не менее погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По факту авиакатастрофы заведено уголовное дело. Следователи рассматривают в качестве версий катастрофы плохие погодные условия, ошибку экипажа, недобросовестную подготовку борта к полету и другие варианты.

Региональный перевозчик «Рулайн» 15 мая сообщил, что отказался от приобретения в лизинг 18 самолетов SSJ100, объяснив решение репутационными рисками. По мнению руководства компании, пассажиры после катастрофы будут опасаться летать самолетами этой модели, что ставит под угрозу окупаемость бортов, хотя в их безопасности в «Руслайне» не сомневаются.