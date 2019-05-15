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Nestle может продать за $10 млрд косметический бизнес

Nestle ведет переговоры о продаже своего бизнеса по производству средств для ухода за кожей частной шведской инвестиционной группе EQT, сообщает газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров. Сумма сделки может составить до $10 млрд.

Газета пишет, что конкуренция за право приобретения актива была высокой – инвестиционная группа KKR и консорциум инвесторов во главе с Advent International и Cinven также делали предложения Nestle. Представители EQT, Nestle и KKR отказались официально комментировать изданию ход переговоров. Сделка предшествует возможному листингу EQT на бирже в Стокгольме и должна укрепить репутацию шведской группы в глазах потенциальных инвесторов. В случае успешного закрытия сделка станет одной из крупнейших в этом году в Европе среди групп прямых инвестиций.

Бизнес по производству средств ухода за кожей Nestle активно развивала после приобретения у L'Oréal контроля над фармацевтической компанией Galderma. С 2014 г. подразделение занималось производством кремов и средств для очищения кожи (бренды Cetaphil и Proactiv), а также рецептурных препаратов от кожных заболеваний.

Главный исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер еще в сентябре 2018 г. заявлял о желании упорядочить работу компании и сосредоточиться на наиболее быстро растущих направлениях: производстве кофе, воды, кормов для домашних животных и продуктов питания.