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«Аэрофлот» не допустил к конкурсу по ремонту SSJ100 их производителя

Конкурс на предоставление услуг по техобслуживанию и ремонту принадлежащих компании «Аэрофлот» самолетов Sukhoi Superjet 100 признан несостоявшимся, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы в системе «СПАРК-маркетинг».

Заявки на участие в конкурсе подали производитель судов АО «Гражданские самолеты Сухого» и его дочернее предприятие ООО «Рапарт сервисез», обе заявки были отклонены. Запрос предложений на оказание услуг по ремонту и обслуживанию 50 самолетов SSJ100 «Аэрофлот» объявил в конце февраля. Победитель конкурса должен создать пул исправных запчастей для замены сломанных. Предполагалось, что исполнитель договора сможет приступить к работе 31 марта.

Максимальная стоимость оказания услуг была установлена в размере $124 млн. Но согласно протоколу конкурсной комиссии стоимость предложений «Гражданских самолетов Сухого» и «Рапарт сервисез» превысила максимальную: в первом случае – на $77 млн, во втором – на $17,5 млн. Кроме того, «Рапарт сервисез» предложила неполный список компонентов.

Вечером 5 мая вылетевший из Москвы в Мурманск SSJ100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту. Несмотря на авиакатастрофу, сокращать производство SSJ100 в России не планируется, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.