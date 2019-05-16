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Компенсации за «грязную нефть» учтут при утверждении дивидендов «Транснефти»

Правительство России намерено учесть выплаты «Транснефтью» компенсаций из-за загрязнения нефти в экспортном трубопроводе «Дружба», которое привело к остановке транзита в Европу, при решении вопроса о дивидендах компании, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

«Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты», – пояснил Козак. Он подчеркнул, что на компенсации смогут рассчитывать все участники инцидента, которые докажут наличие реальных убытков. По компенсации ущерба белорусским НПЗ существует много вопросов, добавил вице-премьер. По его словам, техническим специалистам предстоит определить, от чего произошли те или иные поломки – от некачественной нефти или от естественного износа.

Вице-премьер Белорусии Игорь Ляшенко в свою очередь отметил, что сейчас нет оснований для остановки трубопровода «Дружба» на ремонт.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках по трубопроводу «Дружба» нефти из России с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту заведено уголовное дело. Как заявлял ранее министр энергетики России Александр Новак, общий ущерб от загрязнения нефти составляет менее $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.