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Новак оценил ущерб от загрязнения российской нефти менее чем в $100 млн

Общий ущерб от поставок загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» составляет менее $100 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. Он также добавил, что Россия продолжит обсуждать с Белоруссией условия компенсации, поскольку экспертам еще предстоит дать окончательную оценку инциденту. Министр отметил, что Россия может продать загрязненную нефть со скидкой.

«Допустим, танкер с нефтью, которая с более высоким содержанием, чем нормативное, хлорорганических веществ, эта нефть может быть продана с дисконтном. Здесь дисконт может быть несколько долларов, условно», – пояснил он.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» некачественной нефти из России – с высоким содержанием органических хлоридов. По информации «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. Заведено уголовное дело. Как сообщила «Транснефть», поставки кондиционной российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию возобновятся с 21 по 24 мая. Такой план был принят 14 мая по итогам заседания рабочей группы по поставкам Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе с участием Белоруссии, Венгрии, Словакии, Польши, Украины и России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял ранее, что белорусские предприятия потеряли миллионы долларов из-за этого инцидента. Точную сумму он не называл, объясняя это необходимостью экспертной оценки. По расчетам «Ведомостей», ущерб может составить от $271,3 млн до $435,3 млн.