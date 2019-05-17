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Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes. На втором и третьем местах рейтинга издания – Сбербанк и «Газпром», выплатившие топ-менеджерам суммарно 4,4 млрд руб. и 4,3 млрд руб. соответственно.

В общей сложности 25 крупнейших российских компаний потратили на выплаты своему руководству 54,5 млрд руб., отмечает издание. Наиболее щедрыми оказались нефтегазовые компании. Их в рейтинге всего семь: «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», «Газпром нефть», «Лукойл», «Русснефть» и «Татнефть». Суммарно эти компании выплатили топ-менеджменту почти 17,3 млрд руб.

В список также попала компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест», заняв 8-е место с суммой 2,5 млрд руб. В компании не стали комментировать структуру выплат и количество получивших их менеджеров. Согласно квартальной отчетности «Мостотреста», на выплаты совету директоров в 2018 г. было потрачено только 91,9 млн руб. По мнению Forbes, такая разница объясняется тем, что в отчетности по МСФО, где указана цифра в 2,5 млрд руб., учитываются также выплаты руководству дочерних и аффилированных структур. Помимо этого к ключевому управленческому персоналу компания могла отнести не только совет директоров и правление, но и несколько десятков человек из топ-менеджеров более низшего звена, поясняет Forbes.