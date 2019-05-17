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Росавиация рассказала о нарушении инструкции пилотами во время посадки SSJ100

Росавиация рассказала о нарушении инструкции пилотами во время посадки SSJ100, сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. Экипаж сгоревшего SSJ100, по данным службы, не выпустил закрылки при заходе на аварийную посадку.

В сообщении уточняется, что пассажирский самолет заходил на посадку без превышения скорости, но с перегрузом в 1,6 т. «Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 –160 узлов (287–296 км/ч). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов», – отмечает ведомство.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в «Шереметьево». Самолет совершил жесткую посадку, в результате которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Доминирующей версией в расследовании авиакатастрофы источники «Коммерсанта» назвали ошибки пилотов. 15 мая газета со ссылкой на источник, близкий к расследованию, уточнила, что при взлете в нос самолета попала молния. В результате включился режим прямого управления полетом Direct Mode, который позволяет сажать самолет с ограничениями. По данным параметрического самописца, летчики при посадке резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. Этот маневр, по мнению авиаэкспертов, стал для лайнера критическим.