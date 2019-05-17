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Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

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Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко. Чиновник заявил, что белорусская сторона будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти, однако говорить об оценке общей суммы пока рано.

«Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать», – пояснил он. Более полная информация о нанесенном вреде появится во время капремонта НПЗ, который запланирован на август.

В конце апреля компания «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. Компания «Транснефть» объяснила ситуацию вбросом хлорорганических соединений. Из-за примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак ранее оценил общий ущерб от действий злоумышленников в $100 млн.

«Белнефтехим» 17 мая приостановил транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины, его возобновление запланировано на ночь с 19 на 20 мая. Французская Total в свою очередь приостановила операции на некоторых установках НПЗ в городе Лойна в Германии, чтобы проверить оборудование, на которое могла повлиять загрязненная нефть из России. Как сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, выплаты «Транснефтью» компенсаций из-за загрязнения нефти в экспортном трубопроводе «Дружба» учтут при решении вопроса о дивидендах компании.

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Политика
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Турчинов объявил об отставке с должности секретаря СНБО Украины

Ведомости
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подаст в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну», – приводятся в сообщении слова Турчинова.

Турчинов возглавил СНБО Украины в январе 2015 г. После ухода Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 г. Турчинов поработал председателем Верховной рады страны, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности украинского президента.

Ранее 17 мая об отставке сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уточнил, что подаст соответствующее заявление на рассмотрение украинского парламента после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Он назвал это решение «правильным, правильным по-человечески, правильным с точки зрения нормальной политической культуры».

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Политика
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Замглавы Росрезерва отправлен под домашний арест по делу о хищении 3 млрд рублей

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях при исполнении госконтракта на поставку дизельного топлива на 3 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда Юнону Цареву.

Решение было принято 16 мая, но о нем не сообщалось. Кирюхин будет находиться под домашним арестом до 20 июня 2019 г. Следствие считает Кирюхина, работавшего замглавы Росрезерва с декабря 2009 г., организатором хищения бюджетных средств. Другим фигурантом расследования стал директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин. По информации ТАСС, он не признал своей вины. Об избрании меры пресечения для него пока не сообщается.

Точный ущерб по этому делу пока устанавливается, а детали не разглашаются. Институт Росрезерва изучает вопросы по длительному хранению товаров и материалов, проводит диагностику и научно-техническое консультирование. Уланин возглавлял НИИ с 2013 г.

Бизнес
Новости

Росавиация рассказала о нарушении инструкции пилотами во время посадки SSJ100

Ведомости
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Росавиация рассказала о нарушении инструкции пилотами во время посадки SSJ100, сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. Экипаж сгоревшего SSJ100, по данным службы, не выпустил закрылки при заходе на аварийную посадку.

В сообщении уточняется, что пассажирский самолет заходил на посадку без превышения скорости, но с перегрузом в 1,6 т. «Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 –160 узлов (287–296 км). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов», – отмечает ведомство.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в «Шереметьево». Самолет совершил жесткую посадку, в результате которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Доминирующей версией в расследовании авиакатастрофы источники «Коммерсанта» назвали ошибки пилотов. 15 мая газета со ссылкой на источник, близкий к расследованию, уточнила, что при взлете в нос самолета попала молния. В результате включился режим прямого управления полетом Direct Mode, который позволяет сажать самолет с ограничениями. По данным параметрического самописца, летчики при посадке резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. Этот маневр, по мнению авиаэкспертов, стал для лайнера критическим.

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Технологии
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Hewlett Packard Enterprise купит производителя суперкомпьютеров за $1,3 млрд

Ведомости
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Hewlett Packard Enterprise (HPE) купит производителя суперкомпьютеров Cray за $1,3 млрд. Инвесторы Cray получат $35 за акцию наличными, указывается в сообщении на сайте компании. Это на 17% выше цены ее последнего закрытия.

Стороны планируют закрыть сделку в 2020 г. Сегодня главным конкурентом HPE в сегменте высокопроизводительных компьютерных систем считается компания IBM. Представитель HPE заявил Reuters, что сделка с Cray позволит компании увеличить присутствие в академической среде, а также поставлять суперкомпьютеры коммерческим клиентам.

Сделка может оказаться крупнейшей в истории HPE за весь период после разделения Hewlett-Packard Company в 2015 г. и по стоимости превзойти покупку в 2017 г. поставщика систем хранения данных Nimble Storage. Тогда HPE заплатила $1,09 млрд.

Cray была основана в 1972 г. Сеймуром Крэем и является одним из ведущих поставщиков суперкомпьютеров с рыночной капитализацией, превышающей $1 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Сиэтле, штат насчитывает около 1300 сотрудников. В этом месяце Cray заключила крупнейший в своей истории контракт на $600 млн. Речь идет о разработке суперкомпьютера Frontier для министерства энергетики США. Система с производительностью свыше 1,5 эксафлопс должна быть введена в эксплуатацию в 2021 г.

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Бизнес
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Белоруссия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Ведомости
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Белорусская компания «Белнефтехим» приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины, говорится в сообщении компании. Поставки нефти приостановлены из-за их нестабильности и отсутствия на территории Украины свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Возобновление транзита произойдет в ночь с 19 на 20 мая, уточнили в компании.

Сейчас специалисты «Белнефтехима» работают в Москве совместно с российской стороной над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». «Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан", – отмечается в сообщении.

Мозырский НПЗ на данный момент работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования, однако транзит нефти в сторону Польши не осуществляется, добавили в «Белнефтехиме». ОАО «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк. Трубопровод Унеча – Полоцк простаивает из-за того, что заполнен загрязненной нефтью.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Из-за этих примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В свою очередь российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак ранее оценил ущерб от действий злоумышленников в $100 млн.

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Политика
Новости

У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Ведомости
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Правоохранительные органы по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб., сообщило агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным «Коммерсанта», речь идет о сумме, изъятой не только у Черкалина, но и у его бывших коллег по спецслужбе Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. Таким образом, побит рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали активы на 9 млрд руб. По словам источника «Коммерсанта», следствие считает, что подозреваемые использовали для обогащения инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин и крупные банки.

Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин был руководителем занимающегося банками подразделения, Фролов – его заместителем. Черкалин обвиняется СКР в получении взяток на общую сумму $850 000 в период 2013–2015 гг. Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив от него долю в капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб.

Управление «К» ФСБ занимается кредитно-финансовой сферой. Сотрудники именно этого управления сопровождали дела американского бизнесмена Майкла Калви, экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина и лидеров Таганской ОПГ, арестованных в этом году.

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Бизнес
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ФБР заподозрило Siemens, General Electric и Philips в коррупции

Ведомости
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Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование в отношении Johnson & Johnson (J&J), Siemens, General Electric (GE) и Philips. Ведомство подозревает международные компании в даче взяток чиновникам Бразилии при продаже медицинского оборудования южноамериканской стране, пишет Reuters со ссылкой на двух бразильских следователей. О какой именно сумме взяток идет речь, агентство не сообщает.

Прокуратура Бразилии считает, что компании на протяжении последних 20 лет давали взятки чиновникам из правительства для заключения контрактов в рамках государственных программ здравоохранения. По версии следствия, в коррупционной деятельности были замешаны более 20 компаний, которые, возможно, были только частью картеля, устанавливавшего правительству завышенные цены на дорогостоящее медицинское оборудование. Например, на магнитно-резонансные томографы (МРТ) и оборудование для протезирования. Крупные американские и европейские компании, уличенные в совершении правонарушений в Бразилии, могут столкнуться с большими штрафами и другими наказаниями в соответствии с законом США о коррупции за рубежом, напоминает Reuters.

Федеральный прокурор Бразилии Мариса Феррари заявила Reuters, что расследование находится на начальной стадии. По ее словам, бразильским следователям оказывают помощь минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). «Мы постоянно делимся информацией с ФБР по этому делу. Они просят документы, а мы их отправляем, и они в ответ помогают нашему расследованию», – уточнила Феррари. «Мы получили много материалов от американского минюста и SEC», – добавила прокурор, отказавшись перечислить компании, в отношении которых проводятся следственные действия.

В J&J рассказали Reuters, что компания получила соответствующие запросы от следствия в 2018 г. и теперь активно сотрудничает с правоохранительными органами. В Philips считают, что «американские власти нередко проявляют интерес к подобным вопросам и еще рано делать какие-либо выводы». В Siemens сообщили, что «не знают ни о каком расследовании ФБР, связанным с деятельностью картелей в Бразилии». Однако компания готова сотрудничать со следствием. В GE отказалась комментировать расследование.

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Политика
Новости

Министр иностранных дел Украины объявил об отставке

Ведомости
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уйдет в отставку. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, он написал 17 мая соответствующее заявление и подаст его в Верховную раду Украины после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Он назвал это решение «правильным, правильным по-человечески, правильным с точки зрения нормальной политической культуры».

Зеленский имеет право «на свою внешнеполитическую команду, внешнеполитическую стратегию», отметил Климкин. «Я сказал ему [Зеленскому], что готов помогать ему, где это будет необходимо, и там, где сходятся наши принципы и видение», – подчеркнул он. По его словам, он планирует стать депутатом Верховный рады.

Климкин стал министром иностранных дел в 2014 г. Работал в ведомстве с 1993 г. С 2010 по 2012 г. был заместителем министра, потом занимал должность посла Украины в Германии.

21 апреля по итогам второго тура выборов президента Украины победил актер Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов, а его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

16 мая Верховная рада утвердила дату инаугурации Зеленского – 20 мая. Его советник Дмитрий Разумков заявил, что избранный президент планирует распустить Раду. Но эту возможность он утратил – 17 мая партия «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции, сделав так, чтобы он не смог уложиться в предусмотренный законодательством дедлайн для роспуска.

Бизнес
Новости

Total остановила работу на германском НПЗ из-за загрязненной российской нефти

Ведомости
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Французская нефтегазовая корпорация Total приостановила операции на некоторых установках нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Лойна, чтобы провести проверку из-за поступления в нефтепровод российской загрязненной нефти, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Обычно производительность этого нефтеперегонного комплекса – 230 000 баррелей в день.

Total надеется, что работа НПЗ возобновится уже 18 мая на основе поставок по альтернативной линии через Гданьск. Компания поясняет, что из-за проблем на нефтепроводе «Дружба» производство будет оставаться ограниченным. Корпорация примет меры для ограничения возможного воздействия снижения производства на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках по трубопроводу «Дружба» нефти из России с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту заведено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий сторонних лиц приблизительно в $100 млн. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что затраты составляют миллионы долларов, но точную сумму не называл.

Бизнес
Новости

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

Ведомости
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«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes. На втором и третьем местах рейтинга издания – Сбербанк и «Газпром», выплатившие топ-менеджерам 4,4 млрд и 4,3 млрд руб. соответственно.

Всего 25 крупнейших российских компаний потратили на выплаты своему руководству 54,5 млрд руб., отмечает издание. Больше всего тратили нефтегазовые компании. Их в рейтинге всего семь: «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», «Газпром нефть», «Лукойл», «Русснефть» и «Татнефть». Суммарно эти компании выплатили топ-менеджменту почти 17,3 млрд руб.

В список также попала компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест», заняв 8-е место с суммой 2,5 млрд руб. В компании не стали комментировать структуру выплат и количество получивших их менеджеров. Согласно квартальной отчетности «Мостотреста», на выплаты совету директоров в 2018 г. было потрачено только 91,9 млн руб. Как отмечает Forbes, такая разница объясняется тем, что в отчетности по МСФО, где указана цифра в 2,5 млрд руб., учитываются также выплаты руководству дочерних и аффилированных структур. Кроме того, к ключевому управленческому персоналу компания могла отнести не только совет директоров и правление, но и несколько десятков человек из топ-менеджеров более низшего звена, поясняет Forbes.

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Политика
Новости

Трамп предложил отменить лотерею грин-карт

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп представил план новой иммиграционной реформы, предусматривающий отмену розыгрыша лотереи грин-карт, объявление опубликовано на сайте Белого дома. Ежегодно правительство США проводит лотерею для поощрения миграции из стран, иммигранты из которых почти не представлены в США. Участие в лотерее бесплатно, победители выбираются случайно и получают вид на жительство с возможностью трудоустройства.

Команда Трампа изучила миграционные системы развитых стран и выяснила, что 12% мигрантов переехали в США в связи с трудоустройством и особыми навыками. Для Канады доля таких мигрантов составляет 63%, для Новой Зеландии – 57%, для Австралии – 68% и для Японии – 52% .

Иммиграционная реформа Трампа ставит целью привлечение в США специалистов с высокой квалификацией. Для их выявления предлагается ввести систему отбора на основе баллов, аналогичную той, которая используется в Канаде и других странах. Предпочтение будет отдаваться молодым специалистам, имеющим востребованные навыки, предложения о работе или планы по созданию своего бизнеса, который позволит увеличить число рабочих мест для американцев.

«В случае принятия наш план станет гордостью Америки и предметом зависти всего современного мира», – заявил Трамп в своем обращении.

Ранее Трамп неоднократно говорил о необходимости изменить подход США к миграции. В 2017 г. он даже предлагал полностью прекратить выдачу грин-карт после того, как выяснилось, что теракт на Манхэттене совершил как раз мигрант, выигравший вид на жительство в лотерею. Тогда выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов въехал в толпу на автомобиле.

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