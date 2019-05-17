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Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко. Чиновник заявил, что белорусская сторона будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти, однако говорить об оценке общей суммы пока рано.

«Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать», – пояснил он. Более полная информация о нанесенном вреде появится во время капремонта НПЗ, который запланирован на август.

В конце апреля компания «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. Компания «Транснефть» объяснила ситуацию вбросом хлорорганических соединений. Из-за примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак ранее оценил общий ущерб от действий злоумышленников в $100 млн.

«Белнефтехим» 17 мая приостановил транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины, его возобновление запланировано на ночь с 19 на 20 мая. Французская Total в свою очередь приостановила операции на некоторых установках НПЗ в городе Лойна в Германии, чтобы проверить оборудование, на которое могла повлиять загрязненная нефть из России. Как сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, выплаты «Транснефтью» компенсаций из-за загрязнения нефти в экспортном трубопроводе «Дружба» учтут при решении вопроса о дивидендах компании.