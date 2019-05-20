Бизнес

Новости

Nike и Adidas попросили Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая

Американские обувные ритейлеры, в том числе Nike и Adidas, направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили его не повышать тарифы на импорт обуви из Китая.

«Предложенный дополнительный тариф в размере 25% станет катастрофой для наших потребителей, наших компаний и американской экономики в целом», – говорится в документе. Повышение стоимости импорта приведет к росту конечной стоимости товара, заявили ритейлеры. По оценке ассоциации «Дистрибутеры и продавцы обуви Америки», расходы потребителей после увеличения тарифов на обувь вырастут на $7 млрд в год.

Сегодня тарифы на все потребительские товары в США в среднем составляют 1,9%, а на обувь – в среднем 11,3% и достигают по некоторым товарам уровня 67,5%, добавляют ритейлеры: «Некоторым американским семьям придется платить почти 100%-ный налог на их обувь».

Ранее Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд. Президент США также пригрозил увеличить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта стоимостью $300 млрд.