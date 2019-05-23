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«Транснефть»: чистая нефть поступит в Польшу по нефтепроводу «Дружба» в начале июня

Ведомости
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Россия представила на переговорах в Варшаве технический план мероприятий, согласованный с белорусской стороной, по возобновлению поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу. Об этом рассказал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, передает «РИА Новости». По его словам, чистая нефть в Польшу попадет 9–10 июня.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела. Ими стали гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Последний написал явку с повинной, остальные попытались опротестовать свой арест, но Самарский районный суд признал его законным. Двое других подозреваемых (бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев) были объявлены в розыск.

Министр энергетики Александр Новак ранее оценил ущерб от их действий в $100 млн.

Прокачка нефти в Европу должна была возобновиться в понедельник, 20 мая. Белоруссия по договоренности с «Транснефтью» готова возобновить прокачку в направлении Украины и Польши. Но Польша до сих пор не согласовала ее параметры.

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Суд продлил арест бывшего министра Абызова

Ведомости
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Басманный суд продлил арест на два месяца бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, передает ТАСС. Защита Абызова просила перевести его под домашний арест, однако суд счел, что подозреваемый может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей и отказался освободить бывшего чиновника.

В конце марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Помимо Абызова в преступную группу вошли бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов и бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев. Все они также находятся под стражей.

Бизнесмену грозит до 20 лет заключения.

В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого успел поработать в РАО ЕЭС — был заместителем Анатолия Чубайса, был владельцем группы E4, которая занималась строительством энергоблоков (впоследствии обанкротилась). В 2011–2012 гг. Forbes оценивал состояние Абызова в $1,2–1,3 млрд.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО

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Политика
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Росрыболовство назвало предполагаемые сроки освобождения косаток и белух в Приморье

Ведомости
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Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье, предположительно, в июле-августе этого года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росрыболовства.

Выпуск белух рекомендуется проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства, рассказали в ведомстве. Если всех животных не получится выпустить в летний сезон 2019 г., оставшуюся часть могут выпустить в следующем году.

Ранее гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», заявил, что не планирует отпускать животных на волю. По его словам, любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения его права собственности, так как сам он такое решение принимать не собирается.

В Кремле удивлены позицией «Афалины», сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что поручения Путина по ситуации с «китовой тюрьмой», как минимум частично, не выполняются. Ранее президент поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г.

Политика
Новости

Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» статью «Коммерсанта» о своей отставке

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» статью газеты «Коммерсантъ» о ее возможной отставке, сообщает телеканал «Дождь». «Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка», — сказала Матвиенко.

«Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко 17 апреля. В нем говорилось, что в мае она обсудит этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь».

20 мая два журналиста «Коммерсанта» — специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов — сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали все журналисты отдела политики газеты и их руководители — всего 11 человек. Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин объяснил увольнение Сафронова и Иванова нарушением редакционных стандартов, но деталей не раскрыл.

Представитель Усманова заявил, что тот узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко 22 мая сказала, что не имеет отношения к их увольнению. «Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно. Так ведут себя истеричные люди. Я не отношу себя к ним», — сказала она. Сегодня Матвиенко вновь заявила, что не причастна к увольнению авторов статьи. При этом она признала, что у нее был разговор с Усмановым, но они говорили на общие темы. «Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно, откуда взятую, я ещe должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим», — сказала спикер Совета Федерации.

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Политика
Новости

Зеленский заявил о планах провести опрос о диалоге с Россией, а не референдум

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести опрос по поводу переговоров с Россией, а не референдум, сообщила президентская пресс-служба.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по этому вопросу. Украинский лидер декларировал в своих выступлениях, что думает об оформлении каких-то договоренностей и вынесении их на референдум, говорил он. Речь шла о вопросах, связанных с конфликтом в Донбассе. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», – подчеркивал Богдан.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете», – пояснил Зеленский. Он добавил, что речь идет о «нормальном разговоре» с украинцами. В то же время опрос не имеет законодательной инициативы и является лишь инструментом для выяснения общественного мнения, добавил он.

После победы на выборах Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина относительно того, что у России и Украины «много общего» и что это «братские народы». «Реальность такова, – констатировал Зеленский, – что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница». Россия должна вернуть «контроль над каждым миллиметром с украинской стороны», подчеркнул новый украинский президент, и только тогда страны смогут продолжить поиски «общего». 23 мая он исключил возможность переговоров с Россией.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Авто
Новости

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Ведомости
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки – купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями. Переднеприводная версия предлагается за 1 419 990 руб., полноприводная – за 1 499 990 руб.

При оплате через онлайн-шоурум полной стоимости Arkana доставят клиенту на дом – ранее о такой идее рассказывали источники «Ведомостей». Заказанные машины поступят дилерам ориентировочно к началу июля 2019 г., поясняет топ-менеджер одной из дилерских компаний Renault.

Arkana будет комплектоваться 1,6-литровым мощностью 114 л. с. и 1,3-литровым турбированным мотором мощностью 150 л. с., механической коробкой передачи и вариатором. Цены других комплектаций, которые появятся в продаже в середине лета, компания не раскрывает. Ранее в Renault говорили, что новинка по цене будет находиться между выпускаемым в Москве кроссовером Kaptur (стоит сейчас 944 000–1 334 990 руб.) и импортируемым кроссовером Koleos (1 699 000–2 337 900 руб.).

Arkana уже выпускается в Москве на заводе «Рено Россия» мощностью около 200 000 машин в год, вместе с Kaptur и другими кроссоверами — Renault Duster и Nissan Terrano. Локализация составляет 60%, в «ближайшее время» увеличится до 70%, сообщил эксперт по продукту Renault региона Евразия Анатолий Калицев. По его словам, сейчас в списке комплектующих из России — весь кузов, большинство деталей интерьера, 1,6-литровый мотор и механическая коробка передач (эти агрегаты выпускает «АвтоВАЗ»). Обсуждается возможность локализации других агрегатов, которые будут использоваться в Arkana, добавил он.

Продажи купе-кроссовера Renault Arkana будут больше, чем у Renault Kaptur, по оценке директора по маркетингу «Рено Россия» Франсиско Идальго-Маркеса. Конкретные цифры он не раскрыл. В 2018 г. в России было продано 30 042 автомобилей Kaptur — это 22% от общих продаж Renault в России, следует из данных АЕБ. Продажи выше уровня Kaptur вполне возможны, но все будет зависеть от цен основных комплектаций, говорит дилер. По его оценке, оптимальная ценовая минимальная граница для этой модели — 1,2 млн руб.

Финансы
Новости

Госдума разрешила контролировать почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия Росфинмониторинга, передает «Интерфакс». Документ предлагает поставить операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте) под контроль ведомства.

Также в тексте законопроекта предлагается в обязательном порядке контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, если они превышают 50 000 руб. Под надзор службы попадут и операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте).

Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2018 г. Законопроект внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Лимиты по финансовым операциям через почту и мобильный счет устанавливали эксперты, объяснял ранее Аксаков «Ведомостям». Средний чек перевода по мобильному примерно вдвое меньше почтового, поэтому так же отличаются и лимиты, за пределами которых срабатывает обязательный финансовый контроль, рассказал депутат. В случае с мобильной связью контроль обеспечивает сам оператор – он отчитывается перед Росфинмониторингом о переводах, считая, что априори их совершает человек, на которого этот номер зарегистрирован, добавил Аксаков.

При почтовых переводах независимо от суммы проходит полная идентификация клиента и выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, пояснял «Ведомостям» через представителя «Почты России» замдиректора по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.

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Бизнес
Новости

Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей

Ведомости
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Цена акций «Газпрома» 23 мая достигла 212 руб., следует из данных Московской биржи. Рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. впервые с 2011 г.

14 мая акции «Газпрома» показали максимальный дневной рост за 10 лет. Их стоимость увеличилась на 12,1% до 182,73 руб. за штуку. Капитализация компании достигла 4,49 трлн руб., что позволило ей опередить «Роснефть» и выйти на второе место в России по этому показателю.

Резкий рост акций «Газпрома» начался после того, как правление компании рекомендовало увеличить размер дивидендов за 2018 г. в 1,5 раза – с 10,43 до 16,61 руб. на акцию. Это также в два раза превышает дивиденды за 2017 г.

Совет директоров «Газпрома» 21 мая поддержал эту рекомендацию. Итоговые решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов будут приняты годовым собранием акционеров, которое пройдет 28 июня.

Политика
Новости

Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Ведомости
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На Украине начали сбор подписей об отставке избранного президента страны Владимира Зеленского. Соответствующая петиция была опубликована 22 мая на официальном сайте главы государства. На момент написания материала ее подписали 28 654 человека. По украинскому законодательству петиция должна собрать 25 000 подписей за 92 дня, после чего ее обязан рассмотреть президент.

Сам Зеленский пока не давал комментарий о петиции. Ранее представитель штаба президента Денис Монастырский заявил, что Зеленский отреагирует на петицию, как только будет набрано достаточное количество подписей, передавало «РИА Новости».

Автор петиции Максим Безрук, утверждает: итоги президентских выборов не дают основания полагать, что Зеленского поддерживают 73% избирателей, так как голосование было в значительной степени протестным. «Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе», – обращается к Зеленскому в тексте петиции ее автор (орфография и пунктуация сохранены). Безрук называет Зеленского политиком, у которого нет «моральных обязательств перед народом», и призывает его немедленно уйти в отставку.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая. В ходе церемонии он объявил о роспуске Верховной рады, затем он призвал депутатов принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, принять избирательный кодекс, предусматривающий открытые списки (когда избиратель в списке партии голосует за конкретных кандидатов). Зеленский также заявил, что готов к непопулярным решениям и диалогу для прекращения войны на Донбассе.

На сайте президента страны значится еще одна петиция об отставке Зеленского. Ее автор Вадим Михальский требует от Зеленского уйти в отставку через полгода, если президент не выполнит в этот срок свои предвыборные обещания. На момент написания материала ее подписали 5702 человека.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Политика
Новости

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление украинского лидера.

После состоявшейся 20 мая инаугурации Зеленский призвал Белый дом и конгресс США ужесточить санкции против России. Он заявил, что Украина не сможет самостоятельно «преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму», поэтому просит содействия мирового сообщества. Зеленский также назвал Крым и Донбасс территориями Украины и подчеркнул, что его первоочередной задачей на посту президента является прекращение огня в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Зеленского не блещет новизной. Он подчеркивал, что такая риторика не поможет Киеву решить вопросы, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины. «Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев», – пояснял представитель Кремля.

В то же время председатель администрации украинского президента Андрей Богдан 21 мая говорил, что Зеленский рассматривает возможность референдума о достижении мирных договоренностей с Россией. Зеленский декларировал в своих выступлениях, что думает об оформлении каких-то договоренностей и вынесении их на референдум, напоминал он. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», – подчеркивал Богдан. Речь шла о вопросах, связанных с конфликтом в Донбассе.

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Авто
Новости

Госдума обязала операторов проводить фотофиксацию техосмотра

Ведомости
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Государственная дума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект об усилении контроля за проведением техосмотра автомобилей, говорится в материалах нижней палаты парламента. Документ обязывает операторов, осуществляющих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию. Законопроект также обязывает операторов оформлять диагностические карты в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП, вызванных неисправностями транспортных средств.

В материалах Госдумы отмечается, что диагностические карты по результатам техосмотра по новым правилам будут оформляться и для автобусов.

Контроль за проведением техосмотра разделят Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД, которое будет контролировать соблюдение правил проведения техосмотра операторами. РСА же будет контролировать соответствие программного обеспечения, средств фотофиксации и помещений, в которых проводится техосмотр, установленным характеристикам.

Документ обязывает операторов техосмотра раз в два года проходить аккредитацию.

В действующей версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствуют. В августе 2018 г. правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей. В первой версии законопроекта предлагалось помимо фотофиксации техосмотра обязать операторов снимать его на видео. Однако ко второму чтению проекта закона правительство отказалось от этой меры. В итоговой версии документа было предложено ограничить контроль двумя фотоснимками – в начале и в конце осмотра и размещать данные о нем в сети интернет.

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

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Технологии
Новости

Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека

Ведомости
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Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Устройство будет предназначено для ношения на запястье, управлять им можно будет с помощью голоса.

Оснащенное чувствительными микрофонами устройство будет работать в связке с приложением для смартфонов. Специальное программное обеспечение позволит распознавать эмоции и физическое состояние владельца по громкости, интонации и другим особенностям голоса. Например, устройство сможет понять, что кашляющему владельцу нужно предложить заказать доставку лекарства от простуды. Согласно имеющейся у Bloomberg документации, устройство также сможет давать своему владельцу советы о том, как эффективнее общаться с окружающими людьми. Таким образом, по мнению авторов статьи, Amazon может воплотить в жизнь идеи многих писателей-фантастов, предсказывавших появление роботов, способных считывать и интерпретировать эмоции человека.

Создание гаджета ведется совместно разработчиком программных продуктов Lab126 и командой, создававшей программное обеспечение голосового помощника Alexa. Издание указывает, что стадия разработки пока не известна, Amazon отказался это комментировать. Обычно компания позволяет разработчикам некоторое время экспериментировать с продуктами до запуска их в серийное производство, но в итоге не все они выходят на рынок. Как сообщил источник издания, работа над этим проектом, получившим кодовое название Dylan, уже перешла на стадию бета-тестирования. Однако он не уточнил, создан ли уже прототип устройства.

Система распознавания голоса Alexa была разработана Amazon, она впервые использовалась в умной колонке Echo, выпущенной на рынок в 2014 г. Alexa умела управлять другими устройствами: включать видео, находить и воспроизводить музыку по команде владельца. Постепенно колонки стали выполнять все больше функций – например, совершать озвученные пользователем покупки в интернете. Следом за Amazon умные колонки выпустили Apple, Google и российский «Яндекс». За несколько лет умные колонки стали популярными во многих странах мира, но в мае 2018 г. Amazon оказалась в центре скандала: колонка записала частный разговор супружеской пары и отправила запись другому человеку без команды владельцев.

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