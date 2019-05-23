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«Транснефть»: чистая нефть поступит в Польшу по нефтепроводу «Дружба» в начале июня

Россия представила на переговорах в Варшаве технический план мероприятий, согласованный с белорусской стороной, по возобновлению поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу. Об этом рассказал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, передает «РИА Новости». По его словам, чистая нефть в Польшу попадет 9–10 июня.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела. Ими стали гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Последний написал явку с повинной, остальные попытались опротестовать свой арест, но Самарский районный суд признал его законным. Двое других подозреваемых (бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев) были объявлены в розыск.

Министр энергетики Александр Новак ранее оценил ущерб от их действий в $100 млн.

Прокачка нефти в Европу должна была возобновиться в понедельник, 20 мая. Белоруссия по договоренности с «Транснефтью» готова возобновить прокачку в направлении Украины и Польши. Но Польша до сих пор не согласовала ее параметры.