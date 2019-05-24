Производителя поездов оштрафуют на 1,5 млн рублей за сбой в московском метро

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США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

США предъявили новые обвинения по 17 пунктам против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщается на сайте американского Минюста.

В обвинительном заключении утверждается, что Ассанж был соучастником Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки в американской армии, в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной. По версии обвинения, «есть основания полагать, что эти данные должны были использоваться во вред США или в пользу другой страны».

Полученные документы были опубликованы Ассанжем на Wikileaks, при этом они содержали имена источников, которые предоставляли информацию силам США в Ираке и Афганистане, а также дипломатам Госдепартамента США по всему миру, говорится в заключении. В числе этих людей — «афганцы и иракцы, журналисты, религиозные лидеры, правозащитники, политические диссиденты из репрессивных режимов», считает обвинение. По его данным, действия Ассанжа «угрожали серьезным ущербом национальной безопасности США в интересах их противников и ставили источники под серьезную и неминуемую угрозу серьезного физического вреда и (или) задержания».

С 2009 г. Ассанж и WikiLeaks активно запрашивали секретную информацию, говорится в заключении. Мэннинг при этом, будучи аналитиком разведки, имела доступ к базе данных, содержащей около 90 000 отчетов о «значительной деятельности, связанной с войной» в Ираке, 400 000 аналогичных отчетов относительно Афганистана, 800 записок о заключенных в Гуантанамо и 250 000 телеграмм Госдепа. Она откликнулась на просьбу Ассанжа и предоставила ему этот доступ.

Ассанжу грозит по этим обвинениям 170 лет — по 10 лет по каждому из них. Кроме того, ранее Минюст США объявил о том, что Ассанж обвинен в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. По этому обвинению ему грозит еще пять лет.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В 2010 г. Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах в Швеции. Прокуратура этой страны — после того, как основателя Wikileaks задержали, — возобновила расследование этого дела.