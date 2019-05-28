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РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

Авиакомпания Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%, рассказал РБК источник, близкий к авиакомпании, и подтвердили два банка-кредитора.

Такой срок предлагается для 12-летнего кредита в размере 23,7 млрд руб. и половины семилетнего кредита (7,7 млрд руб.), выданных синдикатами из 11 банков. Для второй половины синдицированного кредита и семилетнего кредита перед Сбербанком авиакомпания предлагает увеличить срок выплат до 10–15 лет «под рыночную ставку» – около 8% годовых. Выплату процентов по этим кредитам Utair хочет разделить на две части: 4% выплачиваются регулярно, еще 4% «откладываются как проценты к уплате в будущем».

В качестве обеспечения по этим кредитам Utair предлагает 56% акций аэропорта Сургута и 100% компании «Ютэйр – вертолетные услуги», а также воздушные суда и двигатели.

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.