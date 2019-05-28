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«Камаз» отказался от выплаты дивидендов за 2018 год

Совет директоров «Камаза» рекомендовал собранию акционеров направить чистую прибыль за 2018 г. на формирование резервного фонда предприятия, отказавшись от выплаты дивидендов, говорится в сообщении компании. Всего в резервный фонд поступит около 27,2 млн руб.

В конце апреля «Камаз» раскрыл показатели финансовой отчетности за 2018 г. Чистая прибыль компании сократилась по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое – с 3,45 млрд руб. до 1,58 млрд руб. С учетом сложной ситуации на рынке тяжёлых грузовиков в 2018 г., полученные результаты соответствовали бизнес-планам компании, комментировал финансовый директор компании Андрей Максимов, чьи слова приводились в сообщении. Он также объяснил снижении прибыли инвестиционными тратами, которые компания запланировала на 2018 г.: строительством нового завода и реинжинирингом основным производственных площадок компании, а также запуском нового производства электробусов.

В 2018 г. «Камаз» открыл их серийное производство: компания выиграла тендер московского правительства на закупку этого вида транспорта. Сейчас в портфеле «Камаза» два контракта на поставку в общей сложности 200 электробусов стоимостью около 33 млн руб. каждый и сервисное обслуживание в течение 15 лет.