Гендиректор «Магнита» Наумова стала акционером ритейлера
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова стала владельцем доли в уставном капитале компании в размере 0,016%, что эквивалентно 16 482 акций, говорится в сообщении ритейлера. До этого Наумова не владела акциями ритейлера.
Изменения произошли 24 мая. «Прайм» отмечает, что торги акциями «Магнита» в тот день на Московской бирже закрылись по цене обыкновенной акции 3565 руб. Таким образом, пакет Наумовой мог стоить около 60 млн руб. Владельцем доли в компании также стал ее президент Ян Дюннинг, получивший долю в уставном капитале в 0,08%.
Летом прошлого года совет директоров «Магнита» утвердил условия долгосрочной и краткосрочной программы мотивации менеджмента. Для финансирования долгосрочной программы мотивации ритейлер провел обратный выкуп акций. С начала buy back было куплено 5,9 млн акций на 22,2 млрд руб.
«Магнит» — один из крупнейших ритейлеров России. Его крупнейшие акционеры — ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций). В I квартале 2019 г. компания сократила чистую прибыль более чем в два раза – до 3,5 млрд руб. – из-за роста эффективной налоговой ставки до 22,5% против 21,1% годом ранее «в связи с увеличением доли расходов, не подлежащих вычету». Чистая розничная выручка ритейлера за I квартал 2019 г. выросла на 8,9% до 310,6 млрд руб.