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Бизнес
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Гендиректор «Магнита» Наумова стала акционером ритейлера

Ведомости
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова стала владельцем доли в уставном капитале компании в размере 0,016%, что эквивалентно 16 482 акций, говорится в сообщении ритейлера. До этого Наумова не владела акциями ритейлера.

Изменения произошли 24 мая. «Прайм» отмечает, что торги акциями «Магнита» в тот день на Московской бирже закрылись по цене обыкновенной акции 3565 руб. Таким образом, пакет Наумовой мог стоить около 60 млн руб. Владельцем доли в компании также стал ее президент Ян Дюннинг, получивший долю в уставном капитале в 0,08%.

Летом прошлого года совет директоров «Магнита» утвердил условия долгосрочной и краткосрочной программы мотивации менеджмента. Для финансирования долгосрочной программы мотивации ритейлер провел обратный выкуп акций. С начала buy back было куплено 5,9 млн акций на 22,2 млрд руб.

«Магнит» — один из крупнейших ритейлеров России. Его крупнейшие акционеры — ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций). В I квартале 2019 г. компания сократила чистую прибыль более чем в два раза – до 3,5 млрд руб. – из-за роста эффективной налоговой ставки до 22,5% против 21,1% годом ранее «в связи с увеличением доли расходов, не подлежащих вычету». Чистая розничная выручка ритейлера за I квартал 2019 г. выросла на 8,9% до 310,6 млрд руб.

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Росстат: Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Ведомости
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В России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется, следует из опубликованных Росстатом итогов исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за IV квартал 2018 г.  За год их число выросло на 0,2%. А почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут.  В октябре-декабре 2017 г. позволить себе холодильник или телевизор могли 49,8% россиян.

Исследование Росстата показало, что в трех регионах страны в указанный период позволить товары длительного потребления не могло подавляющее число населения: в Тульской области таких граждан Росстат насчитал более 80%, в республиках Карачаево-Черкесия и Марий Эл — по 73,2%. В конце 2017 г. ни один регион по этому показателю не преодолевал планку 80%. Больше всего семей, которым была недоступна покупка телевизора или холодильника, в конце 2017 г. насчитывалось также в Тульской области: их было 75,9%.

Как следует из статистики Росстата, за год сильнее всего ухудшилось материальное положение молодых семей: зимой 2017 г. товары длительного потребления не были доступны почти 50% таких респондентов, а в конце прошлого года на невозможность купить смартфон пожаловалось уже почти 60%. Хуже жить стали также неработающие пенсионеры (почти 58% против 55,6% годом ранее) и неполные семьи (54% против 52,5% годом ранее).

Еще почти 15% семей в IV квартале прошлого года пожаловались на то, что им не хватает денег на одежду и трудно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В аналогичный период 2017 г. Росстат насчитал таких 18% семей в стране. Денег на еду в тот же период не доставало 0,7% граждан (в 2017 г. — 0,8%).

Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK. В 2017 г. таких пессимистов было 44%, в 2015 г. – 29%.

Исследователи РАНХиГС также заметили рост ощутивших кризис: собственное материальное положение оценили как ухудшившееся за последний год 27% россиян.

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Бизнес
Новости

ФАС заподозрила «М.видео» и «Альфастрахование» в нарушении закона о рекламе

Ведомости
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Московское управление ФАС завело дело в отношении «М.видео» и «Альфастрахования» в связи с подозрением в нарушении закона о рекламе, сообщается на сайте ведомства.

Внимание службы привлекла реклама на сайте «М.видео», в которой говорилось, что страховка покрывает случаи кражи купленной в магазине техники. Однако после покупки мобильного телефона выяснилось, что его кража не попадает под страховой случай «Альфастрахования», которое предоставляет «М.видео» по договору страховые услуги.

Подобная реклама может быть признана недостоверной, отмечает ФАС. Если ведомство признает ее таковой, виновному лицу грозит штраф до 500 000 руб. Рассмотрение дела назначено на 5 июня.

Бизнес
Новости

Выходец из «Ленты» назначен директором по управлению розничной сети «Магнита»

Ведомости
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Ритейлер «Магнит» разделил операционный блок на два подразделения – по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам, говорится в сообщении компании. Директором по управлению розничной сетью «Магнит» назначен Руслан Исмаилов, который ранее работал в торговых сетях «Лента» и Metro Cash & Carry.

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова пояснила, что новая операционная структура должна повысить эффективность «ключевых бизнес-процессов» в реализации стратегии ритейлера. «Мы рады приветствовать Руслана Исмаилова и уверены, что его серьезный опыт в операционном менеджменте и глубокое знание отрасли послужат дальнейшим успехам торговой сети», – отметила она.

Директора по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам «Магнит» назовет позже. В сообщении уточняется, что Артем Смоленский, ранее занимавший пост заместителя гендиректора – операционного директора «Магнита», покидает компанию по личным обстоятельствам. Как и Наумова, Смоленский – выходец из X5 Retail Group, главного конкурента «Магнита». Оба перешли на новую работу весной 2018 г. В Х5 Наумова была гендиректором сети магазинов «у дома» «Пятерочка», Смоленский также работал в «Пятерочке», где занимал различные руководящие должности.

«Магнит» – крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013–2016 гг. компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 г. уступила лидерство X5 Retail Group.

Новости СМИ2
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Новости

«Камаз» отказался от выплаты дивидендов за 2018 год

Ведомости
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Совет директоров «Камаза» рекомендовал собранию акционеров направить чистую прибыль за 2018 г. на формирование резервного фонда предприятия, отказавшись от выплаты дивидендов, говорится в сообщении компании. Всего в резервный фонд поступит около 27,2 млн руб.

В конце апреля «Камаз» раскрыл финансовые показатели за 2018 г. Чистая прибыль компании сократилась по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое – с 3,45 млрд до 1,58 млрд руб. С учетом сложной ситуации на рынке тяжелых грузовиков в 2018 г. полученные результаты соответствовали бизнес-планам компании, комментировал финансовый директор «Камаза» Андрей Максимов, чьи слова приводились в сообщении. Он также объяснил снижение прибыли инвестиционными тратами, которые компания запланировала на 2018 г.: строительством нового завода и реинжинирингом основных производственных площадок компании, а также запуском нового производства электробусов.

В 2018 г. «Камаз» открыл серийное производство электробусов: компания выиграла тендер московского правительства на закупку этого вида транспорта. Сейчас в портфеле «Камаза» два контракта на поставку в общей сложности 200 электробусов стоимостью около 33 млн руб. каждый и сервисное обслуживание в течение 15 лет.

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Политика
Новости

СК завел уголовное дело после нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

Ведомости
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Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) после нападения на сотрудников газеты КПРФ «Родина» в Ставрополе, сообщается на сайте ведомства.

Фигурантом дела стал 72-летний мужчина. Следствие попросит суд заключить его под стражу.

Накануне мужчина ранил ножом главного редактора «Родины» Николая Бондаренко и троих членов крайкома КПРФ. Бондаренко был доставлен в больницу и прооперирован.

Руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края Виктор Лозовой, который находился на месте происшествия, рассказал, что мужчина набросился с ножом на Бондаренко после отказа публиковать в газете его статью о Сталине. По словам депутата, нападавший состоит на учете в психиатрической больнице.

Бизнес
Новости

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

Ведомости
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Авиакомпания Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%, рассказал РБК источник, близкий к авиакомпании, и подтвердили два банка-кредитора.

Такой срок предлагается для 12-летнего кредита в размере 23,7 млрд руб. и половины семилетнего кредита (7,7 млрд руб.), выданных синдикатами из 11 банков. Для второй половины синдицированного кредита и семилетнего кредита перед Сбербанком авиакомпания предлагает увеличить срок выплат до 10–15 лет «под рыночную ставку» – около 8% годовых. Выплату процентов по этим кредитам Utair хочет разделить на две части: 4% выплачиваются регулярно, еще 4% «откладываются как проценты к уплате в будущем».

В качестве обеспечения по этим кредитам Utair предлагает 56% акций аэропорта Сургута и 100% компании «Ютэйр – вертолетные услуги», а также воздушные суда и двигатели.

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.

Экономика
Новости

Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Запрет коснется виноградных вин, игристых, ликерных и фруктовых. Он не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе.

Мера введена для развития отечественного виноградарства и виноделия, отмечается в документе. Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 г.

В 2016 г. правительство уже запретило госучреждениям закупать некоторые продукты иностранного производства. Среди них – рыба, мясо, соль, сахар и молочная продукция.

Бизнес
Новости

Второй миллиардер Гонконга уходит с руководящего поста в Henderson Land Development

Ведомости
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Занимающий вторую строчку в списке самых богатых бизнесменов Гонконга, руководитель девелоперской компании Henderson Land Development Ли Чжаоцзи заявил о своей отставке с поста председателя правления и управляющего директора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление 91-летнего магната.

Управление компанией, которую Чжаоцзи основал 46 лет назад, перейдет его сыновьям. Питер Ли Ка Кит и Мартин Ли Ка Шинг будут совместно контролировать бизнес компании – в Гонконге и на материковой части Китая.

Henderson Land была одним из разработчиков Международного финансового центра, второго по высоте небоскреба в Гонконге. Также компания создала более 100 жилых проектов и построила роскошный небоскреб на Conduit Road. Уходящий от дел магнат положительно оценивает перспективы рынка недвижимости в Гонконге, особенно жилья. Наблюдающийся здесь спрос определяется, по его словам, низкими процентными ставками и тесными связями с материковым Китаем.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Ли Чжаоцзи оценивается в $25 млрд. Он уступает лишь Ли Кашингу ($29,2 млрд), ушедшему с руководящего поста в CK Hutchison Holdings Ltd в 2018 г. Этот конгломерат занимается недвижимостью, логистикой, розничной торговлей, инфраструктурой, энергетикой, телекоммуникациями и финансами. Управление в компании миллиардер передал своему старшему сыну Виктору. 

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Бизнес
Новости

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100

Ведомости
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. У ассоциации возникли вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством. «Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту», – отмечается в письме.

Входящие в АЭВТ авиакомпании просят также проверить прочностные характеристики конструкции крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно нарушать целостность топливных систем. Кроме того, участники ассоциации просят Минтранс перепроверить систему управления полетом и силовой установкой самолета, а также защиту салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей.

Обеспокоенность АЭВТ связана с трагедией в аэропорту «Шереметьево», которая произошла 5 мая, указывается в письме. ЧП произошло во время полета SSJ100 из Москвы в Мурманск после того, как, по словам пилота, в самолет ударила молния. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку, во время которой он трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, 10 пострадали.

В АЭВТ входит более 20 авиакомпаний. Среди них – «Сибирь», «Ямал», «Якутия». Члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов SSJ100. Например, 15 таких машин есть в парке авиакомпании «Ямал», четыре – у «Якутии. «Аэрофлот» не является членом ассоциации. В Минтрансе заявили, что письмо АЭВТ пока не получали.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей

Ведомости
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Сбербанк обсуждает с ЦБ условия, на которых готов присоединиться к Системе быстрых платежей (СБП). Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к сторонам переговоров источники, Сбербанк настаивает на особой тарификации услуг за такие переводы. «За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы помимо комиссии, которую будет взимать сама система», – уточнил один из собеседников. Это меньше, чем Сбербанк взимает сейчас при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но больше уровня социальных тарифов, на которые рассчитывал регулятор.

ЦБ запустил СБП в начале года, сейчас к ней подключены 14 банков. В январе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к системе должно стать обязательным для системно значимых банков, в том числе и Сбербанка. Соответствующие поправки приняты Госдумой в первом чтении и могут быть окончательно одобрены до конца весенней сессии. Пока система не взимает комиссий. Предполагается, что с 1 января 2020 г. банк-отправитель и банк-получатель будут платить 0,5–3 руб. в зависимости от суммы перевода. В недавнем интервью изданию президент Сбербанка Герман Греф назвал подключение к СБП «принудительным счастьем».

В Сбербанке не стали обсуждать переговоры с ЦБ, регулятор также не прокомментировал детали. При этом в Центробанке уточнили, что «тарифная модель системы была разработана и поддержана банковским сообществом», а рассматривать подключение отдельных банков на особых условиях в ЦБ не готовы.

Если договориться с ЦБ не удастся, Сбербанк сможет выполнить требование о подключении к системе лишь формально, поясняет собеседник издания. «Банк может прописать настолько сложный сценарий перевода, что неподкованный пользователь не разберется, как воспользоваться системой», – считает он. Обосновать такой подход можно технологическими особенностями банковской системы безопасности.

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Политика
Новости

В Японии неизвестный напал с ножом на учеников начальных классов

Ведомости
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В японском городе Кавасаки под Токио мужчина с ножом напал на группу учеников начальных классов частной школы Каритас, когда они ждали школьный автобус, передает агентство Kyodo. Первоначально полиция сообщала, что в результате 13 учениц 6–7 лет и трое сопровождавших их взрослых пострадали. Отмечалось, что у одного ребенка и одного взрослого нет признаков жизни. Позже полиция подтвердила гибель девочки, сообщила телекомпания NHK.

Нападавшим оказался мужчина 40–50 лет. После нападения на детей он нанес себе ранения. Какое-то время он находился в критическом состоянии, но позже умер, не приходя в сознание.

Инцидент произошел примерно в 7.45 утра по местному времени на станции Ноборито. На месте преступления полиция обнаружила два ножа. Сейчас следователи пытаются установить личность подозреваемого.

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