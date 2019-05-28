Гендиректор «Магнита» Наумова стала акционером ритейлера

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Росстат: Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

В России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется, следует из опубликованных Росстатом итогов исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за IV квартал 2018 г. За год их число выросло на 0,2%. А почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут. В октябре-декабре 2017 г. позволить себе холодильник или телевизор могли 49,8% россиян.

Исследование Росстата показало, что в трех регионах страны в указанный период позволить товары длительного потребления не могло подавляющее число населения: в Тульской области таких граждан Росстат насчитал более 80%, в республиках Карачаево-Черкесия и Марий Эл — по 73,2%. В конце 2017 г. ни один регион по этому показателю не преодолевал планку 80%. Больше всего семей, которым была недоступна покупка телевизора или холодильника, в конце 2017 г. насчитывалось также в Тульской области: их было 75,9%.

Как следует из статистики Росстата, за год сильнее всего ухудшилось материальное положение молодых семей: зимой 2017 г. товары длительного потребления не были доступны почти 50% таких респондентов, а в конце прошлого года на невозможность купить смартфон пожаловалось уже почти 60%. Хуже жить стали также неработающие пенсионеры (почти 58% против 55,6% годом ранее) и неполные семьи (54% против 52,5% годом ранее).

Еще почти 15% семей в IV квартале прошлого года пожаловались на то, что им не хватает денег на одежду и трудно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В аналогичный период 2017 г. Росстат насчитал таких 18% семей в стране. Денег на еду в тот же период не доставало 0,7% граждан (в 2017 г. — 0,8%).

Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK. В 2017 г. таких пессимистов было 44%, в 2015 г. – 29%.

Исследователи РАНХиГС также заметили рост ощутивших кризис: собственное материальное положение оценили как ухудшившееся за последний год 27% россиян.