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КПРФ потребовала уволить Сердюкова с поста председателя совета директоров ОАК

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Коммунисты потребовали уволить бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова с поста председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного.

«Проект протокольного поручения от нашей фракции направлен в правовое управление Госдумы», – отметил он. Куринной назвал назначение Сердюкова на этот пост «абсолютно необоснованным». Депутат напомнил, что на посту министра обороны Сердюков «отметился возбуждением ряда уголовных дел, падением престижа армии, разрушением военного образования, чем нанес ущерб и армии, и имиджу армии».

«Назначение Сердюкова после всего этого, после всех уголовных дел, фигурантом которых являлся он сам, избежав уголовной ответственности по амнистии, является, на наш взгляд, недопустимым», – заключил он. Куринной подчеркнул, что КПРФ требует от премьера Дмитрия Медведева «немедленно уволить Сердюкова с этой должности и не допускать подобного рода назначений».

Сердюков возглавил совет директоров ОАК в середине мая. Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С 2015 г. Сердюков также занимает пост индустриального директора «Ростеха», который курирует вопросы авиационной промышленности. Он занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 г.

Бывшие министры под следствием

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S7 не стала комментировать отчет Германии о крушении самолета с Филевой

Ведомости
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В S7 Group следят за ходом расследования катастрофы самолета Epic в Германии, в которой погибла совладелица компании Наталия Филева, однако пока оно продолжается, комментировать что-то рано, говорится в сообщении S7 Group.

Авиакатастрофа произошла 31 марта при заходе лайнера на посадку в аэропорту Эгельсбаха под Франкфуртом-на-Майне. На борту шестиместного самолета кроме Филевой был ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун. Все они погибли. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Ранее немецкое Федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета. В документе содержатся показания диспетчеров, свидетелей катастрофы и данные радаров. По данным BFU, за посадкой самолета следили трое сотрудников аэропортовых служб, которые находились в диспетчерской вышке в аэропорту Эгельсбаха. Они увидели самолет, направляющийся к ВПП по диагонали. Диспетчеры дали пилоту указание сделать левосторонний разворот.

Два свидетеля посадки видели, как лайнер пытался совершить левосторонний разворот. В тот момент его крен, по их словам, достиг 30–45 градусов. На половине разворота самолет сделал «нырок» носом, ушел в вертикальное падение и врезался в землю. В BFU уточнили, что полное расследование крушения самолета займет около года.

Погибла совладелица S7 Наталия Филева

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«Роскосмос» потерял 35 млрд рублей на аварийных запусках космических аппаратов

Ведомости
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В 2010–2018 гг. произошло 11 аварийных пусков космической техники, которые стоили России 35 млрд руб., говорится в документации «Роскосмоса» к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли до 2021 г. Однако за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 млрд руб. На выплату страховой премии «Роскосмос» в эти годы потратил около 15 млрд руб., из которых 12 млрд было покрыто субсидиями из федерального бюджета.

Часть запусков, которые стали аварийными, не были застрахованы, отмечается в материалах «Роскосмоса». Ущерб от них «Роскосмос» оценил в 10,5 млрд руб., источники его возмещения до сих пор не установлены.

В 2019–2021 гг. «Роскосмосу» нужно больше средств на страхование запусков. Госкорпорация запланировала 54 запуска ракет космического назначения на общую сумму 259,4 млрд руб. Из этой суммы 41 млрд руб. будет затрачен на транспортировку космических аппаратов на космодром и пусковые услуги. Аварии во время этих работ не покрываются страховкой. В документе «Роскосмос» просит внести изменения в правила страхования, чтобы обеспечить страховым покрытием общий размер затрат на запуск космических аппаратов.

Также «Роскосмос» просит включить в перечень объектов страхования, в отношении которых страховая премия субсидируется из федерального бюджета, космические аппараты системы «Глонасс». В период 2019–2020 гг. запланировано 11 таких запусков. «Роскосмос» потратит на выплату страховой премии 8 млрд руб. Этого не хватит, чтобы покрыть страховкой все запуски, следует из документации «Роскосмоса». Госкорпорация оценивает размер возможного ущерба от аварий при таких запусках в 47,5 млрд руб., приводя в пример катастрофу 2013 г. Тогда при запуске ракета-носитель «Протон-М» с тремя космическими аппаратами «Глонасс» упала на первой минуте старта. Он не был застрахован, а ущерб от него составил 5 млрд руб.

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Политика
Новости

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове

Ведомости
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В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич во время выступления в парламенте, передает телеканал РТРС.

Посольство России в Белграде получило информацию о задержании россиянина, сказала «Интерфаксу» пресс-атташе дипмиссии Маргарита Комиссарова. Сейчас посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

По словам Вучича, всего в Косове и Метохии были задержаны 23 серба и босняка, в основном это сотрудники местной полиции.

Утром 28 мая спецназ Косова провел массовые аресты в районах, населенных этническими сербами, сообщил сербский телеканал РТС. Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай подтвердил на своей странице в Twitter проведение спецоперации в рамках борьбы с организованной преступностью и контрабандой. Директор Канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил Associated Press, что действия полиции Косова направлены на запугивание и изгнание сербов. Вучич приказал привести военные и полицейские подразделения в полную боевую готовность.

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Росстат: Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Ведомости
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В России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется, следует из опубликованных Росстатом итогов исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за IV квартал 2018 г. За год их число выросло на 0,2%. А почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут. В октябре – декабре 2017 г. позволить себе холодильник или телевизор могли 49,8% россиян.

Исследование Росстата показало, что в трех регионах страны в указанный период позволить товары длительного потребления не могло подавляющее число населения: в Тульской области таких граждан Росстат насчитал более 80%, в республиках Карачаево-Черкесия и Марий Эл – по 73,2%. В конце 2017 г. ни один регион по этому показателю не преодолевал планку в 80%. Больше всего семей, которым была недоступна покупка телевизора или холодильника, в конце 2017 г. насчитывалось также в Тульской области: их было 75,9%.

Как следует из статистики Росстата, за год сильнее всего ухудшилось материальное положение молодых семей: зимой 2017 г. товары длительного потребления не были доступны почти 50% таких респондентов, а в конце прошлого года на невозможность купить смартфон пожаловалось уже почти 60%. Хуже жить стали также неработающие пенсионеры (почти 58% против 55,6% годом ранее) и неполные семьи (54% против 52,5% годом ранее).

Еще почти 15% семей в IV квартале прошлого года пожаловались на то, что им не хватает денег на одежду и трудно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В аналогичный период 2017 г. Росстат насчитал таких 18% семей в стране. Денег на еду в тот же период недоставало 0,7% граждан (в 2017 г. – 0,8%).

Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK. В 2017 г. таких пессимистов было 44%, в 2015 г. – 29%.

Исследователи РАНХиГС также заметили рост ощутивших кризис: собственное материальное положение оценили как ухудшившееся за последний год 27% россиян.

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Бизнес
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Гендиректор «Магнита» Наумова стала акционером ритейлера

Ведомости
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова стала владельцем доли в уставном капитале компании в размере 0,016%, что эквивалентно 16 482 акциям, говорится в сообщении ритейлера. До этого Наумова не владела акциями ритейлера.

Изменения произошли 24 мая. «Прайм» отмечает, что торги акциями «Магнита» в тот день на Московской бирже закрылись по цене обыкновенной акции – 3565 руб. Таким образом, пакет Наумовой мог стоить около 60 млн руб. Владельцем доли в компании также стал ее президент Ян Дюннинг, получивший долю в уставном капитале в 0,08%.

Летом прошлого года совет директоров «Магнита» утвердил условия долгосрочной и краткосрочной программ мотивации менеджмента. Для финансирования долгосрочной программы мотивации ритейлер провел обратный выкуп акций. С начала buy back было куплено 5,9 млн акций на 22,2 млрд руб.

«Магнит» – один из крупнейших ритейлеров России. Его крупнейшие акционеры – ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций). В I квартале 2019 г. компания сократила чистую прибыль более чем в два раза – до 3,5 млрд руб. – из-за роста эффективной налоговой ставки до 22,5% против 21,1% годом ранее «в связи с увеличением доли расходов, не подлежащих вычету». Чистая розничная выручка ритейлера за I квартал 2019 г. выросла на 8,9% до 310,6 млрд руб.

Бизнес
Новости

ФАС заподозрила «М.видео» и «Альфастрахование» в нарушении закона о рекламе

Ведомости
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Московское управление ФАС завело дело в отношении «М.видео» и «Альфастрахования» в связи с подозрением в нарушении закона о рекламе, сообщается на сайте ведомства.

Внимание службы привлекла реклама на сайте «М.видео», в которой говорилось, что страховка покрывает случаи кражи купленной в магазине техники. Однако после покупки мобильного телефона выяснилось, что его кража не попадает под страховой случай «Альфастрахования», которое предоставляет «М.видео» по договору страховые услуги.

Подобная реклама может быть признана недостоверной, отмечает ФАС. Если ведомство признает ее таковой, виновному лицу грозит штраф до 500 000 руб. Рассмотрение дела назначено на 5 июня.

Бизнес
Новости

Выходец из «Ленты» назначен директором по управлению розничной сети «Магнита»

Ведомости
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Ритейлер «Магнит» разделил операционный блок на два подразделения – по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам, говорится в сообщении компании. Директором по управлению розничной сетью «Магнит» назначен Руслан Исмаилов, который ранее работал в торговых сетях «Лента» и Metro Cash & Carry.

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова пояснила, что новая операционная структура должна повысить эффективность «ключевых бизнес-процессов» в реализации стратегии ритейлера. «Мы рады приветствовать Руслана Исмаилова и уверены, что его серьезный опыт в операционном менеджменте и глубокое знание отрасли послужат дальнейшим успехам торговой сети», – отметила она.

Директора по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам «Магнит» назовет позже. В сообщении уточняется, что Артем Смоленский, ранее занимавший пост заместителя гендиректора – операционного директора «Магнита», покидает компанию по личным обстоятельствам. Как и Наумова, Смоленский – выходец из X5 Retail Group, главного конкурента «Магнита». Оба перешли на новую работу весной 2018 г. В Х5 Наумова была гендиректором сети магазинов «у дома» «Пятерочка», Смоленский также работал в «Пятерочке», где занимал различные руководящие должности.

«Магнит» – крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013–2016 гг. компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 г. уступила лидерство X5 Retail Group.

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Новости

«Камаз» отказался от выплаты дивидендов за 2018 год

Ведомости
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Совет директоров «Камаза» рекомендовал собранию акционеров направить чистую прибыль за 2018 г. на формирование резервного фонда предприятия, отказавшись от выплаты дивидендов, говорится в сообщении компании. Всего в резервный фонд поступит около 27,2 млн руб.

В конце апреля «Камаз» раскрыл финансовые показатели за 2018 г. Чистая прибыль компании сократилась по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое – с 3,45 млрд до 1,58 млрд руб. С учетом сложной ситуации на рынке тяжелых грузовиков в 2018 г. полученные результаты соответствовали бизнес-планам компании, комментировал финансовый директор «Камаза» Андрей Максимов, чьи слова приводились в сообщении. Он также объяснил снижение прибыли инвестиционными тратами, которые компания запланировала на 2018 г.: строительством нового завода и реинжинирингом основных производственных площадок компании, а также запуском нового производства электробусов.

В 2018 г. «Камаз» открыл серийное производство электробусов: компания выиграла тендер московского правительства на закупку этого вида транспорта. Сейчас в портфеле «Камаза» два контракта на поставку в общей сложности 200 электробусов стоимостью около 33 млн руб. каждый и сервисное обслуживание в течение 15 лет.

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Политика
Новости

СК завел уголовное дело после нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

Ведомости
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Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) после нападения на сотрудников газеты КПРФ «Родина» в Ставрополе, сообщается на сайте ведомства.

Фигурантом дела стал 72-летний мужчина. Следствие попросит суд заключить его под стражу.

Накануне мужчина ранил ножом главного редактора «Родины» Николая Бондаренко и троих членов крайкома КПРФ. Бондаренко был доставлен в больницу и прооперирован.

Руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края Виктор Лозовой, который находился на месте происшествия, рассказал, что мужчина набросился с ножом на Бондаренко после отказа публиковать в газете его статью о Сталине. По словам депутата, нападавший состоит на учете в психиатрической больнице.

Бизнес
Новости

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

Ведомости
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Авиакомпания Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%, рассказал РБК источник, близкий к авиакомпании, и подтвердили два банка-кредитора.

Такой срок предлагается для 12-летнего кредита в размере 23,7 млрд руб. и половины семилетнего кредита (7,7 млрд руб.), выданных синдикатами из 11 банков. Для второй половины синдицированного кредита и семилетнего кредита перед Сбербанком авиакомпания предлагает увеличить срок выплат до 10–15 лет «под рыночную ставку» – около 8% годовых. Выплату процентов по этим кредитам Utair хочет разделить на две части: 4% выплачиваются регулярно, еще 4% «откладываются как проценты к уплате в будущем».

В качестве обеспечения по этим кредитам Utair предлагает 56% акций аэропорта Сургута и 100% компании «Ютэйр – вертолетные услуги», а также воздушные суда и двигатели.

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.

Экономика
Новости

Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Запрет коснется виноградных вин, игристых, ликерных и фруктовых. Он не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе.

Мера введена для развития отечественного виноградарства и виноделия, отмечается в документе. Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 г.

В 2016 г. правительство уже запретило госучреждениям закупать некоторые продукты иностранного производства. Среди них – рыба, мясо, соль, сахар и молочная продукция.

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