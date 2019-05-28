КПРФ потребовала уволить Сердюкова с поста председателя совета директоров ОАК
Коммунисты потребовали уволить бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова с поста председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного.
«Проект протокольного поручения от нашей фракции направлен в правовое управление Госдумы», – отметил он. Куринной назвал назначение Сердюкова на этот пост «абсолютно необоснованным». Депутат напомнил, что на посту министра обороны Сердюков «отметился возбуждением ряда уголовных дел, падением престижа армии, разрушением военного образования, чем нанес ущерб и армии, и имиджу армии».
«Назначение Сердюкова после всего этого, после всех уголовных дел, фигурантом которых являлся он сам, избежав уголовной ответственности по амнистии, является, на наш взгляд, недопустимым», – заключил он. Куринной подчеркнул, что КПРФ требует от премьера Дмитрия Медведева «немедленно уволить Сердюкова с этой должности и не допускать подобного рода назначений».
Сердюков возглавил совет директоров ОАК в середине мая. Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С 2015 г. Сердюков также занимает пост индустриального директора «Ростеха», который курирует вопросы авиационной промышленности. Он занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 г.
Бывшие министры под следствием
Бывший министр юстиции был арестован 3 февраля 1999 г., ему предъявили обвинения по ст. 160 УК («Присвоение или растрата») и ст. 290 («Получение взятки»). По данным следствия, Ковалев неоднократно получал взятки деньгами, квартирами и земельными участками, а из созданного им Фонда общественной защиты гражданских прав было похищено 1,29 млрд руб. 3 октября 2001 г. экс-министр приговорен к девяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет
Обвинение министру путей сообщения было предъявлено 19 октября 2001 г. по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») и ст. 160 («Присвоение или растрата»). По версии следствия, он незаконно приобретал квартиры для руководства министерства и незаконно образовал шесть фондов, куда отчислялась часть прибыли от железных дорог на общую сумму более 20 млрд руб. 3 января 2002 г. Аксененко был снят со своего поста, после чего выехал на лечение в Германию. Приговор не был вынесен в связи со смертью обвиняемого 20 июля 2005 г.
Экс-министр по атомной энергии был арестован 2 мая 2005 г. в Берне (Швейцария) по запросу минюста США, обвинившего его в присвоении $9 млн, предоставленных для модернизации системы безопасности на ядерных объектах России. 13 мая 2005 г. в России против Адамова также было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В декабре 2005 г. он был экстрадирован в Россию и 19 февраля 2008 г. приговорен к 5,5 года лишения свободы. В апреле 2008 г. срок был заменен на условный
Уголовное дело против бывшего министра обороны было возбуждено 28 ноября 2013 г. по ст. 293 УК («Халатность»). По данным следствия, он поручил построить за счет бюджета министерства автодорогу до базы отдыха, принадлежавшей мужу сестры Сердюкова, а для благоустройства территории базы привлекали военнослужащих. По версии следствия, в результате государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб. Уголовное дело в отношении Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 г. по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции
Министр экономического развития был задержан 14 ноября 2016 г. по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина. На следующий день Улюкаев был освобожден от должности президентом в связи с утратой доверия и отправлен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ст. 290 УК («Получение взятки»). 15 декабря 2017 г. суд приговорил экс-министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн руб.
27 марта Басманный суд Москвы на два месяца арестовал экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Следствие считает, что бывший министр, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж, считает СК
Экс-губернатор Хабаровского края и бывший министр по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента Виктор Ишаев 28 марта задержан оперативниками в Москве. СК возбудил дело в отношении Ишаева и иных лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса из-за «хищения мошенническим путем денежных средств «Роснефти». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.