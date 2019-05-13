Бизнес

Новости

Бывший министр обороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании. Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На данный момент ОАК находится в процессе передачи под управление «Ростеха». Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 г., уточнили в пресс-службе «Ростеха». Перед обновленным менеджментом будет стоять задача решить накопившиеся в ОАК проблемные вопросы, выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам, добавили в пресс-службе холдинга.

Сейчас в совет директоров ОАК входят президент Фонда содействия инвестициям им. А.С. Попова Евгений Юрченко, президент ОАК Юрий Слюсарь, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, замминистра транспорта Александр Юрчик, замминистра промышленности Олег Бочаров и пр.

Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 г. В 2015 г. он стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности.

Бывшие министры под следствием