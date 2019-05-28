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«Роскосмос» потерял 35 млрд рублей на аварийных запусках космических аппаратов

В 2010–2018 гг. произошло 11 аварийных пусков космической техники, которые стоили России 35 млрд руб., говорится в документации «Роскосмоса» к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли до 2021 г. Однако за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 млрд руб. На выплату страховой премии «Роскосмос» в эти годы потратил около 15 млрд руб., из которых 12 млрд было покрыто субсидиями из федерального бюджета.

Часть запусков, которые стали аварийными, не были застрахованы, отмечается в материалах «Роскосмоса». Ущерб от них «Роскосмос» оценил в 10,5 млрд руб., источники его возмещения до сих пор не установлены.

В 2019–2021 гг. «Роскосмосу» нужно больше средств на страхование запусков. Госкорпорация запланировала 54 запуска ракет космического назначения на общую сумму 259,4 млрд руб. Из этой суммы 41 млрд руб. будет затрачен на транспортировку космических аппаратов на космодром и пусковые услуги. Аварии во время этих работ не покрываются страховкой. В документе «Роскосмос» просит внести изменения в правила страхования, чтобы обеспечить страховым покрытием общий размер затрат на запуск космических аппаратов.

Также «Роскосмос» просит включить в перечень объектов страхования, в отношении которых страховая премия субсидируется из федерального бюджета, космические аппараты системы «Глонасс». В период 2019–2020 гг. запланировано 11 таких запусков. «Роскосмос» потратит на выплату страховой премии 8 млрд руб. Этого не хватит, чтобы покрыть страховкой все запуски, следует из документации «Роскосмоса». Госкорпорация оценивает размер возможного ущерба от аварий при таких запусках в 47,5 млрд руб., приводя в пример катастрофу 2013 г. Тогда при запуске ракета-носитель «Протон-М» с тремя космическими аппаратами «Глонасс» упала на первой минуте старта. Он не был застрахован, а ущерб от него составил 5 млрд руб.