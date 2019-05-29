«Коммерсант» узнал о налоговых льготах для Приобского месторождения «Роснефти»
Компания «Роснефть» получит дополнительные льготы по НДПИ для Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По информации издания, соответствующее решение было принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева 27 мая. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил газете наличие решения о поддержке Приобского как месторождения «с трудноизвлекаемыми запасами». Издание уточняет, что Минфин, Минэнерго и «Роснефть» должны подготовить предложения по вариантам поддержки. Минфин отказался комментировать решение, а в «Роснефти» на запрос издания не ответили.
В феврале сообщалось, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать крупнейшее в России – Приобское месторождение нефти и снизить на нем налоговую нагрузку. При этом Минфин тогда считал, что предоставление дополнительных льгот для Приобского месторождения является нецелесообразным. Сумму выпадающих доходов от получения «Роснефтью» дополнительных налоговых вычетов Минфин оценивал в 460 млрд руб. к 2029 г.
Приобское месторождение – крупнейшее из месторождений «Роснефти». Там добывается примерно по 24 млн т нефти в год, точные данные компания не раскрывает. Это 11% всей добычи «Роснефти» (214 млн т в прошлом году). На «РН-Юганскнефтегаз», который разрабатывает не только Приобское месторождение, приходится 32,7% всей добычи «Роснефти», следует из документов госкомпании.