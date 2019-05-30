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Крупнейший акционер Petropavlovsk инвестирует в кобальтовый проект в Казахстане

Ведомости
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Fincraft Resources казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, основного акционера золотодобывающей компании Petropavlovsk, намерена вложить $200–300 млн в одно из крупнейших кобальто-никелевых месторождений Казахстана – Горностаевское. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самого предпринимателя.

К 2022 г. на месторождении, расположенном в 110 км от Семипалатинска, должен заработать «кластер из нескольких полностью оборудованных рудников»,— рассказал Ракишев. Сейчас на месторождении завершены опытно-технологические работы и заложены скважины, а также инфраструктура первого рудника. Запасы Горностаевского оцениваются в 54,7 млн тонн руды, содержащей 406 000 тонн никеля и 29 800 тонн кобальта.

Наиболее перспективными экспортными рынками Ракишев считает Южную Корею, Китай и Россию. Предприниматель рассказал, что его проект предполагает выпуск «не только никеля, но и концентратов на его основе», спрос на которые растет. В связи с этим он видит возможности для экспорта своей продукции в США, Японию и Европу.

О планах развития проекта Ракишев рассказывал «Ведомостям» в апреле. Его перспективы бизнесмен связывал с нестабильностью в Когно, где сосредоточено основное производство кобальта, использующегося для производства аккумуляторов для электромобилей. «Большие компании могут не рискнуть инвестировать большие деньги туда. А если мы предложим хорошие запасы и понятный проект в Казахстане, вероятность заинтересовать инвесторов возрастет», — пояснял он. По словам Ракишева он видит перспективы проекта при цене кобальта не ниже $40 000 за тонну, тогда как сейчас она держится на уровне$60 000–$70 000 за тонну. 

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«Коммерсантъ» узнал о планах Минэкономразвития обелить рынок краткосрочной аренды жилья

Ведомости
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Владельцев жилья, которые сдают его в аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минэкономразвития. Предполагается, что свой идентификационный номер собственник жилья будет обязан указывать во всех объявлениях о краткосрочной аренде на всех публичных площадках. За неисполнение этого требования планируется штрафовать не только владельцев квартир, но и системы бронирования. Таким образом в правительстве планируют бороться с  нелегальной сдачей квартир и увеличить поступления налогов в бюджет.

По данным источника «Ъ», соответсвующие поправки планируется внести к существующему ФЗ-132 об основах туристской деятельности. Над ними министерство будет работать совместно с Минфином, ФНС, Росреестром и МВД. Все они не стали комментировать эту тему. Первая версия законопроекта может быть готова к июню.

Необходимость закона о туристическом жилье обсуждается с марта 2019 г. Инициатором его выступила «Опора России». Организация обосновала свое предложение тем, что в некоторых регионах сдаваемое в краткосрочную аренду жилье формирует половину всего объема средств размещения туристов. Выводы «Опоры» основывались на данных Краснодарского края: в 2018 г. регион посетили 17 млн человек, но в гостиницах переночевали 6,62 млн.

Сейчас легально сдать квартиру в аренду можно несколькими способами. Один из них — сдавать квартиру как физическое лицо и платить НДФЛ по ставке 13%. Второй способ — зарегистрировать юридическое лицо и работать по упрощенной системе налогообложения (ставка 6%) или приобрести патент, стоимость которого зависит от срока сдачи в аренду (от 1 месяца до 1 года), региона и площади жилья.

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Boeing прогнозирует сложности с поставками 737 MAX даже после сертификации

Ведомости
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Концерн Boeing может испытывать трудности с поставками своих самолетов 737 MAX даже после того как авиарегулятор сертифицирует его оборудование. Об этом заявил гендиректор компании Деннис Мюленбург на конференции для инвесторов в Нью-Йорке. «Нам придется адаптировать наши планы», приводит его слова The Wall Street Journal.

Многие покупатели рассчитывали начать эксплуатацию новых лайнеров к началу летнего сезона. Однако после двух катастроф самолетов этой модели регулятор принял решение о приостановке полетов. Они могут возобновиться не ранее августа, предупредил 29 мая директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк. Если это произойдет, клиенты Boeing могут отложить приобретение самолетов на более поздний срок, допустил Мюленбург. При этом он отметил, что некоторые покупатели хотели бы получить самолеты раньше намеченного срока.

Ранее собеседники WSJ допускали, что самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось из-за решения властей США проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737. В апреле компания сократила планы по производству 737 Max с 52 до 42 самолетов в месяц с 52.

Приостановка полетов Boeing 737 MAX произошла после двух катастроф с участием этой модели менее чем за пять месяцев. 29 октября 2018 г. в Индонезии разбился самолета аваикомпании Lion Air, все находившиеся на борту 189 человек погибли. 10 марта аналогичная катастрофа произошла в Эфиопии с самолетом Ethiopian Airlines, ее жертвами стали 157 человек. Предварительные данные расследования выявили схожесть причин обоих крушений. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS и обновил программное обеспечение 737 Max.

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«Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов

Ведомости
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Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров. В них также участвуют представители правительства Москвы и поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА».

В «Яндекс.Такси» обсуждение идеи подтвердили. В компании уточнили, что в августе планируют подписать с перечисленными компаниями соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности». Это должно произойти в рамках Международного авиакосмического салона. Переговоры о создании системы городского воздушного транспорта подтвердил и директор по сервису и послепродажному обслуживанию входящего в «Вертолеты России» ООО «ВР-Технологии» Илья Михальченко.

Изначально заказать аэротакси через «Яндекс.Такси» можно будет от МКАДа, к вертолетной площадке пассажира будет доставлять автомобиль, рассказал собеседник. Позже, как ожидается, что заказ вертолетов будет возможен от Садового кольца. В проекте планируется задействовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания, уточнил Михальченко.

Услуги аэротакси в Москве сейчас предлагают несколько компаний. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 в компании Heliport Moscow составляет 46 000 руб., отмечается на ее сайте. Взлет и посадка аэротакси могут производиться только в определенных местах, которых мало, а на возможность полета влияет и погода, предупреждает представитель сервиса такси «Максим» Павел Стенников.

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ВЦИОМ зафиксировал рост числа пьющих алкоголь россиян

Ведомости
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Доля выпивающих время от времени граждан в России за последний год увеличилась на 9 п.п. и составила 67%. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, проводившемся 28 мая, на которое ссылается ТАСС. Годом ранее о периодическом употреблении алкоголя социологам рассказали 58% респондентов.

Как отмечается в исследовании, 27% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 18% – два-три раза в месяц, 16% – раз в месяц, а 6% пьют несколько раз в неделю. Исследование проводилось по телефону среди 1600 российских респондентов старше 18 лет. Доля непьющих россиян, как следует из опроса, за год сократилась на 7 п.п. – с 40% до 33%. В 2009 г. о полном воздержании от алкоголя заявляли 26%.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2018 г. потребление алкоголя в России выросло на 8,3%, или на 1,1 литра на человека. Отчасти это связано с легализацией алкогольного рынка за счет системы ЕГАИС. В конце 2018 г. правительство запретило продавать любые спиртосодержащие жидкости дешевле алкоголя.

В первом квартале 2019 г. эксперты впервые за 10 лет зафиксировали рост продаж пива в России. Так, по данным Nielsen, они выросли на 5,8% до 100,1 млрд руб., а в натуральном выражении – на 3,4% до 102,5 млн дал. Компании во многом связывали это с проходившим в России в 2018 г. чемпионатом мира по футболу. 

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Политика
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Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на посещение отделения реанимации и интенсивной терапии получили члены семьи, а также законные представители пациента. Вскоре Минздрав разработает порядок организации посещения пациента.

Путин поручил обеспечить доступ родственников к пациентам в реанимации еще в 2016 г. В мае депутаты приняли соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что его ждут «сотни тысяч наших граждан». Он подчеркивал, что закон, после вступления в силу, должен заработать «как можно скорее и без бюрократических проволочек».

Авторы инициативы поясняли, что сейчас право пустить или не пустить родных в реанимацию к человеку остается «жестом доброй воли главного врача», что часто вызывает негативную реакцию людей. 

Политика
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Путин ограничил право иностранцев служить в российской армии по контракту

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе в России только один раз. Соответствующий документ, вносящий изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» опубликован на сайте официальном правовой информации.

В действующей редакции закона подобных ограничений нет. Первый контракт заключается на пять лет и может быть перезаключен, спустя какое-то время. Теперь право на заключение нового контракта у солдат, матросов, сержантов, старшин и спасателей иностранцев «появится только в случае приобретения гражданства» России.

Право служить по контракту в российской армии у иностранцев в возрасте от 18 до 30 лет появилось в 2003 г. В отличие от российских граждан, иностранные контрактники вместо присяги приносят обязательство соблюдать Конституцию, законы России и нормы международного права, а также беспрекословно выполнять приказы команди¬ров, хранить государственную и военную тайну.

В 2015 гг. Путин подписал указ, уточняющий, что иностранцев-контрактников. можно привлекать к боевым операциям. Они могут участвовать «в выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ и законодательством РФ», отмечалось в документе.

Политика
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Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Закон устанавливает ее третий этап на период с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Предыдущие два этапа амнистии капиталов проходили в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. и с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Физические лица могли предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России декларацию об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами страны. В обмен они освобождались от уголовной, административной и налоговой ответственности, если совершенные правонарушения были связаны с покупкой имущества, валютными операциями, открытием и зачислением денежных средств на счета.

В феврале президент предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит бизнес в Россию и регистрирует его в специальных административных районах. Путин отмечал, что одновременно участники третьего этапа амнистии капиталов будут освобождены «от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства». 

Первоначально новый этап планировали запустить с 1 мая, однако перенесли его начало на 1 июня.

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Парламент Израиля объявил о самороспуске и новых выборах

Ведомости
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Члены парламента Израиля (Кнессет) проголосовали за самороспуск и повторное проведение выборов, сообщает The Jerusalem PostСамороспуск поддержали 74 депутата, а 45 голосовали против. Новые парламентские выборы пройдут 17 сентября.

На такой шаг парламентарии пошли в связи с тем, что действующий израильский премьер Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию из партий, избранных в парламент 9 апреля. Об этом он перед голосованием сообщил своей партии «Ликуд». Президент Израиля Реувен Ривлин говорил, что готов сделать все возможное, чтобы избежать новых выборов. Но в «Ликуде» решили инициировать голосование о самороспуске парламента, чтобы не дать ему сформировать правительство без Нетаньяху и его сторонников. 

CNN отмечает, что этот случай является первым в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства. The Times of Israel называет решение о повторных парламентских выборах «беспрецедентным» событием.

По итогам прошедших 9 апреля парламентских выборов возглавляемая Нетаньяху правая партия «Ликуд» получила 35 из 120 мандатов. Такого же результата добился и ее главный соперник — центристский блок «Кахоль-лаван» во главе с экс-начальником генштаба страны Бени Ганцем и бывшим министром финансов Яиром Лапидом. Однако Ривлин поручил формирование правительства Нетаньяху, поскольку у него были шансы сформировать коалиционное правительство. Нетаньяху обещал получить поддержку 65 депутатов при необходимом минимуме в 61. На переговоры у него, согласно закону, было 42 дня.

Нетаньяху на шествии «Бессмертный полк» в Москве

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В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Ведомости
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В Высшей школе экономики (ВШЭ) отменили съемки студенческого ток-шоу «В точку! Персона», куда 30 мая была приглашена юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По ее словам, ток-шоу решили закрыть. Об этом Соболь сообщила в своем Twitter. 

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. «Время подводить итоги и выставлять оценки студентам», — объяснил он. В то же время The Vyshka отмечает, что проект, согласно программе, завершается 31 мая, то есть на день позже отмененного эфира. 

Один из студентов сообщил «МБХ Медиа» на условиях анонимности, что проект факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ закрывается навсегда. Он подтвердил также, что 30 мая планировались съемки с участием Соболь. Шеф-редактор ток-шоу Виолетта Полудюк заявила изданию DOXA, что «руководство сообщило о закрытии проекта без объяснения причин».

Студенческое ток-шоу «В точку! Персона» выходило три года. В марте прошлого года в съемках участвовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ходе эфира он, в частности, раскритиковал журналисток, обвинивших депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Позже Песков заявил, что договаривался со студентами о встрече не под запись. В результате создатели ток-шоу не стали выкладывать выпуск в интернет, а позже шеф-редактор сообщил, что он «по необъяснимым причинам» удалился после записи. Студенты обвинили руководство факультета в цензуре. Позже преподаватели извинились перед студентами.

Стиль жизни
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«Челси» Абрамовича выиграл Лигу Европы

Ведомости
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Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы, победив в финале еще один английский клуб, «Арсенал» со счетом 4:1

Все голы команды забили во втором тайме. «Челси» повел 3:0 после голов Ольвье Жиру, Родригеса Педро и Эдена Азара с пенальти. Отыграв один гол на 69 минуте после удара Алекса Ивоби, «Арсенал» пропустил еще один гол от Азара через три минуты.

Это третья победа «Челси» в международном турнире после того, как в 2004 г. клуб купил российский бизнесмен Роман Абрамович. В 2012 г. лондонцы выиграли Лигу Чемпионов, в 2013 г. – Лигу Европы.

Бизнес
Новости

Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде

Ведомости
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Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.

Пользователям в этих двух странах будет предложено ознакомиться с правилами поведения. Речь в них идет о том, что, в частности, необходимо вежливо себя вести и не оставлять мусор в автомобиле.

Запрет вступит в силу, если рейтинг пассажира упадет до уровня «значительно ниже среднего», уточняет Uber. Какой именно это показатель, не указывается. Business Insider сообщал в 2015 г., что для водителя рейтинг, составляющий 4,6 или ниже, может стать основанием для потери доступа к сервису. У клиента будет «несколько возможностей улучшить свой рейтинг».

Осенью прошлого года Uber ввел аналогичные правила для пользователей в Австралии и Новой Зеландии. В России такие правила пока не действуют. Представители «Яндекс.Такси» и Uber Russia рассказали vc.ru, что сейчас в обоих приложениях рейтинги пассажиров не отображаются. Они будут видны в будущем.

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