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Крупнейший акционер Petropavlovsk инвестирует в кобальтовый проект в Казахстане

Fincraft Resources казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, основного акционера золотодобывающей компании Petropavlovsk, намерена вложить $200–300 млн в одно из крупнейших кобальто-никелевых месторождений Казахстана – Горностаевское. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самого предпринимателя.

К 2022 г. на месторождении, расположенном в 110 км от Семипалатинска, должен заработать «кластер из нескольких полностью оборудованных рудников»,— рассказал Ракишев. Сейчас на месторождении завершены опытно-технологические работы и заложены скважины, а также инфраструктура первого рудника. Запасы Горностаевского оцениваются в 54,7 млн тонн руды, содержащей 406 000 тонн никеля и 29 800 тонн кобальта.

Наиболее перспективными экспортными рынками Ракишев считает Южную Корею, Китай и Россию. Предприниматель рассказал, что его проект предполагает выпуск «не только никеля, но и концентратов на его основе», спрос на которые растет. В связи с этим он видит возможности для экспорта своей продукции в США, Японию и Европу.

О планах развития проекта Ракишев рассказывал «Ведомостям» в апреле. Его перспективы бизнесмен связывал с нестабильностью в Когно, где сосредоточено основное производство кобальта, использующегося для производства аккумуляторов для электромобилей. «Большие компании могут не рискнуть инвестировать большие деньги туда. А если мы предложим хорошие запасы и понятный проект в Казахстане, вероятность заинтересовать инвесторов возрастет», — пояснял он. По словам Ракишева он видит перспективы проекта при цене кобальта не ниже $40 000 за тонну, тогда как сейчас она держится на уровне$60 000–$70 000 за тонну.