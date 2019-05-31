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Uber потерял $1 млрд за первый квартал в качестве публичной компании

Убытки американской компании Uber в I квартале превысили $1 млрд, говорится в ее первом финансовом отчете в качестве публичной компании. За три месяца - с 1 января по 31 марта текущего года - выручка компании, которая в начала мая провела процедуру первичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, составила $3,1 млрд.

Reuters отмечает, что первая отчетность может вселить уверенность в инвесторов, поскольку Uber в ходе IPO добился запланированных финансовых результатов. Сейчас акции компании торгуются примерно на 10% ниже изначальной их стоимости ($45 за штуку) при первичном размещении.

Согласно отчетности, количество бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 34%, их общая стоимость составила $14,6 млрд. По сравнению с прошлым кварталом эта цифра выросла на 3,4%. Reuters уточняет, что это может свидетельствовать о трудностях Uber с поиском новых водителей. Количество ежемесячных активных пользователей увеличилось с 91 млн в последнем квартале прошлого года до 93 млн.

Uber — онлайн-сервис такси, позволяющий через приложение воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (Калифорния). Сейчас Uber работает в более чем 500 городах в почти 80 странах.

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