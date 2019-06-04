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Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и акционеры «Роснефти» запустили добычу на Западно-Эргинском месторождении. Запуск добычи прошел прямо на годовом собрании акционеров. Обычно Сечин запускает добычу на месторождениях в присутствии президента Владимира Путина или отчитывается о запуске перед главой государства по телесвязи. В этот раз он по видеосвязи пообщался со специалистами, находившимися на месте запуска добычи.

Сечин отметил, что среди важных для «Роснефти» проектов по добыче можно выделить активы в Венесуэле, характеризующиеся исключительной ресурсной базой. «Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 г. на совместных проектах с PDVSA. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, рост добычи на месторождениях компании в Венесуэле составил 7%», — уточнил он. После чего Сечин передал слово гендиректору АО «НК «Конданефть» Георгию Евграфову, находившемуся на месте запуска добычи.

Евграфов в свою очередь отчитался перед участниками годового собрания, что работы по подготовке месторождения к запуску успешно завершены. «В ноябре 2017 г. был запущен в эксплуатацию Кондинский промысел Эргинского кластера. Сегодня мы готовы к отгрузке нефти уже на втором месторождении кластера», — пояснил он. И уточнил, что на очереди — Чапровское месторождение, подготовка которого также ведется ускоренными темпами.

Западно-Эргинское месторождение открыто в 1997 г., входит в Кондинскую группу месторождений, которую «Роснефть» купила у «Независимой нефтегазовой компании» бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова в 2017 г. примерно за 40 млрд руб. Кондинская группа относится к Эргинскому нефтяному кластеру, общие инвестиции в его разработку «Роснефть» оценивала в 390 млрд руб. Начальные извлекаемые запасы кластера составляют 259 млн т, 90% из них являются трудноизвлекаемыми, максимальный уровень добычи нефти оценивается в 8,8 млн т.