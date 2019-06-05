Минтранс пообещал жестко отреагировать на сбои при выдаче багажа в «Шереметьево»
Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров аэропорта «Шереметьево» поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа, сообщается на сайте министерства.
Ведомство рекомендовало руководству аэропорта максимально быстро наладить процесс обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество персонала на всех проблемных участках.
С 1 июня пользователи в соцсетях начали жаловаться на задержки при выдаче багажа в «Шереметьево». Пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Сотрудники трех авиакомпаний, летающих в «Шереметьево», рассказали «Ведомостям», что аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж.
Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что задержки с выдачей багажа произошли в связи с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не из-за нехватки грузчиков. По его словам, сейчас аэропорт работает «спокойно» и в штатном режиме.
10 самых загруженных аэропортов Европы
На втором месте по загруженности – аэропорт «Шарль-де-Голль» (Париж, пассажиропоток – 72,2 млн человек)