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«Газпром нефть» и Shell создают совместное предприятие для освоения месторождений в ЯНАО

«Газпром нефть» и Shell договорились о создании на базе «Меретояханефтегаз» совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках сделки британо-нидерландская компания выкупит у «Газпром нефти» 50%-ную долю в уставном капитале предприятия. Соответствующие документы стороны подписали на Петербургском экономическом форуме.

«Меретояханефтегаз» владеет лицензией на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр «Меретояханефтегаза», составляют около 1,1 млрд т нефти.

Закрыть сделку стороны планируют в конце 2019 г. – начале 2020 г. после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения отлагательных условий. В соответствии с акционерным соглашением управление компанией будет осуществляться партнерами на паритетных началах.

В дальнейшем «Газпром нефть» и Shell изучат новые возможности для реализации совместных проектов, в том числе за пределами России, заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Это не первый совместный проект «Газпром нефти» и Shell. У них уже есть СП «Салым петролеум девелопмент», которым партнеры также владеют на паритетных началах. Оно с 2003 г. занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО с совокупными запасами 168 млн т, говорится на сайте компании.