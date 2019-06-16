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Медведчук обвинил Порошенко в многократном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил председатель политического комитета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По мнению политика, рост цен на энергоносители был спровоцирован действиями незаконно созданной прежним президентом Украины Петром Порошенко национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В результате цены на газ в период с 2014 по 2019 г. выросли на 1090%, коммунальные платежи – на 740%, стоимость тепла – на 1225%, резюмировал Медведчук.

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о прямых поставках газа на Украину. По его словам, в случае заключения контракта цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже, чем по реверсу.

Позже министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях. Он также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будут обсуждаться вопрос транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.

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