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Группы Dodici будет продавать франшизу на рестораны с вином от Михалкова

Режиссер Никита Михалков нашел новый канал дистрибуции вина с собственной винодельни Tenuta Dodici в Тоскане, пишет «Коммерсантъ».

Управляющий партнер группы компаний Dodici Александр Хазов рассказал, что компания намерена тиражировать с помощью франшизы формат ресторана Dodici Wine & Kitchen. У партнеров сети будет возможность получать алкоголь напрямую с винодельни Михалкова. В презентации для потенциальных партнеров сказано, что в 2018 году было продано 15,6 тыс. бутылок вина стоимостью до пяти тысяч рублей.

По словам руководителя направления разработки франшиз Franshiza.ru Алеси Гончаровой, которая знакома с деталями проекта, инвестиции в открытие одного ресторана для франчайзи составят около 10 млн руб., паушальный взнос — 2 млн руб., роялти — 4% от выручки заведения. С помощью франшиз сеть намерена развиваться в городах-миллионниках, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Пока в России всего два ресторана Dodici Wine & Kitchen – в Москве и Нижнем Новгороде.

О планах поставлять вино в Россию Михалков объявил в 2013 г. Он рассказывал агентству «РИА Новости», что поставками вина с собственной винодельни занимаемся вместе с бизнесменом Константином Тувыкиным. В 2015 г. Михалков и его брат Андрей Кончаловский просил у президента Владимира Путина поддержки в поиске почти миллиарда рублей для открытия сети ресторанов «Едим дома», однако проект не получил развития. Сейчас Кончаловскому принадлежит 35% ООО «Едим дома ритейл», которое сейчас развивает десять одноименных магазинов в Москве и других городах, указывает «Коммерсантъ».