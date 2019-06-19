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Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции «Домодедово»

Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции столичного аэропорта «Домодедово». В результате проведенной модернизации пропускная способность аэропорта снизилась, говорится в докладе ведомства. Доклад подготовлен по итогам проверки эффективности расходования госсредств на реконструкцию «Домодедово» и челябинского аэропорта «Баландино».

Как отмечается в документе, Росавиация и ОАО «Международный аэропорт Домодедово» ведут проект по реконструкции с 2012 г. на основе государственно-частного партнерства. В этот же год Росавиация подписала с «СУ-1» контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Объект необходимо было сдать в эксплуатацию в 2014 г., но он до сих пор не завершен, уточняется в докладе. Контракт с ЗАО «СУ-1» Росавиация расторгла только в конце прошлого года, при том что на тот момент на протяжении двух лет шла процедура банкротства подрядчика, говорится в документе.

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов оценил объем незавершенного строительства по проекту первой ВПП в 1,8 млрд руб. «Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн руб., приобретенное в 2012–2013 гг., истекли еще в 2015 г.», – приводятся в сообщении его слова.

Несмотря на негативный опыт, в 2014 г. Росавиация снова привлекла «СУ-1» к строительству второй взлетно-посадочной полосы в «Домодедово». Эта полоса должна была заменить выводимую из эксплуатации ВПП-2. Однако этот объект также до сих пор не построен. По информации Счетной палаты, стоимость второго контракта составляет 282 млн руб. ВПП-2 частично разобрали, сократив длину с 3800 до 2400 м, с нее демонтировали оборудование радиотехнического обеспечения полетов. В результате таких действий пропускная способность «Домодедово» снизилась на 35%. Новый построенный терминал не используется по назначению, так как к нему не пристроили перроны. Сроки строительства ВПП-2 и перронов к терминалу были перенесены с 2016 на 2019 г., что привело к подорожанию стоимости работ на 4,1 млрд руб. и 538,4 млн руб. соответственно, пришел к выводу Богомолов.

Как строится аэропорт «Домодедово»