Бизнес

Новости

Лисин обвинил Чубайса в неэтичности из-за слов о «неправильных олигархах»

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал слова председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса о «неправильных олигархах». Об этом РБК рассказали два участника совещания и подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к одному из участников заседания. По итогам заседания Лисин заявил РБК, что обсуждали неэтичное поведение Чубайса.

«Он сказал, что все – неправильные олигархи, а он один – правильный», – пояснил суть претензии Лисин. Как отмечает РБК, бизнесмен попросил РСПП дать оценку заявлению Чубайса с точки зрения этических норм. Представители Чубайса не стали комментировать данную информацию.

По словам источника «Ведомостей», близкого к одному из участников заседания, Лисина возмутило то, что Чубайс противопоставлял свою «правильную позицию» «сопротивлению некоторых олигархов» для продвижения России вперед. «Считаю, что каждый член бюро правления РСПП имеет право высказывать свое личное мнение открыто, что тем не менее не означает, что если одно мнение не совпадает с большинством в организации, то использование метода приклеивания ярлыков «неправильных олигархов» сообщества является допустимым в рамках союза», – процитировал Лисина собеседник «Ведомостей».

Как отмечает РБК, Лисин недоволен заявлением Чубайса, сделанным во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 7 июня. Комментируя развитие возобновляемой энергетики, предправления «Роснано» в интервью радиостанции Business FM сказал, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики».

Лисин – второй в списке самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $21,3 млрд.

Владелец НЛМК с помощью анекдота объяснил Путину проблемы бизнеса