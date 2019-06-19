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Лисин обвинил Чубайса в неэтичности из-за слов о «неправильных олигархах»

Ведомости
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Основной акционер НЛМК Владимир Лисин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал слова председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса о «неправильных олигархах». Об этом РБК рассказали два участника совещания и подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к одному из участников заседания. По итогам заседания Лисин заявил РБК, что обсуждали неэтичное поведение Чубайса.

«Он сказал, что все – неправильные олигархи, а он один – правильный», – пояснил суть претензии Лисин. Как отмечает РБК, бизнесмен попросил РСПП дать оценку заявлению Чубайса с точки зрения этических норм. Представители Чубайса не стали комментировать данную информацию.

По словам источника «Ведомостей», близкого к одному из участников заседания, Лисина возмутило то, что Чубайс противопоставлял свою «правильную позицию» «сопротивлению некоторых олигархов» для продвижения России вперед. «Считаю, что каждый член бюро правления РСПП имеет право высказывать свое личное мнение открыто, что тем не менее не означает, что если одно мнение не совпадает с большинством в организации, то использование метода приклеивания ярлыков «неправильных олигархов» сообщества является допустимым в рамках союза», – процитировал Лисина собеседник «Ведомостей».

Как отмечает РБК, Лисин недоволен заявлением Чубайса, сделанным во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 7 июня. Комментируя развитие возобновляемой энергетики, предправления «Роснано» в интервью радиостанции Business FM сказал, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики».

Лисин – второй в списке самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $21,3 млрд.

Владелец НЛМК с помощью анекдота объяснил Путину проблемы бизнеса

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Политолог Валерий Соловей написал заявление об уходе из МГИМО

Ведомости
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Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО. Об этом он написал в Facebook. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию», — подчеркнул он. Политолог отметил, что будет признателен, если впредь его «никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО», где он проработал 11 лет.

Соловей выразил сожаление по поводу расставания с коллегами по институту, «подавляющее большинство которых приличные и милые люди». Он подчеркнул, что «обиднее всего прекращать регулярное общение со студентами». По его словам, в ближайшее время он по заказу «очень крупного европейского издательства» начнет писать книгу и более к преподаванию не вернется. Тему книги он называть не стал.

Пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова подтвердила «Ведомостям» уход Соловья из университета. «Да, действительно, Валерий Соловей покинул должность по собственному желанию», — сказала она. На вопрос о том, действительно ли Соловей покинул университет «по политическим причинам», она отметила, что, несмотря на то что профессор назвал эту причину, он в своем сообщении в Facebook об уходе с должности использовал теплые слова в адрес коллег по МГИМО.

На сайте МГИМО указано, что Соловей был профессором кафедры рекламы и связей с общественностью. Он вел такие курсы, как «PR и реклама в политике», «Основы информационной войны и медиаманипулирования», «Основы государственной политики в информационной сфере».

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Новости

МИД назвал голословными обвинения в адрес россиян из-за крушения Boeing

Ведомости
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Обвинения Совместной следственной группы (JIT) в адрес россиян в связи с крушением Boeing в Донбассе голословны. Об этом говорится в заявлении МИД России.

По мнению ведомства, обвинения направлены на дискредитацию России в глазах международной общественности. «Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ [Совместной следственной группы], в этот раз также не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений», – подчеркнуло министерство.

МИД также отверг обвинения в том, что Россия отказывается полноценно сотрудничать с расследованием JIT. «С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию», – подчеркнуло ведомство.

Ранее 19 июня JIT назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По данным JIT, Гиркин был министром обороны самопровозглашенной ДНР, а Дубинский был одним из заместителей Гиркина и возглавлял разведывательную службу ДНР. Пулатов был заместителем Дубинского, а Харченко находился под прямым руководством Дубинского и был командиром военной части.

Подозреваемых будут судить за убийство находившихся на борту Boeing людей. Суд пройдет в марте 2020 г.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Политика
Новости

Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления Донбасса

Ведомости
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Для восстановления Донбасса в сентябре этого года будет проведен инвестиционный форум. Об этом президент Украины Владимир Зеленский объявил во время встречи с членами наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии» – ежегодной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей, сообщается на его сайте.

Зеленский во время встречи также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса.

15 июня во время посещения Мариуполя (Донецкая обл.) Зеленский обращал внимание на важность развития инфраструктуры Донбасса. «В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – подчеркнул он.

В интервью немецкой газете Bild 18 июня Зеленский сказал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а <...> жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», добавил представитель Кремля.

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МВД нашло замену уволенному по делу Голунова генералу Пучкову

Ведомости
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Полковник Марат Мустафаев стал временно исполняющим обязанности начальника УВД Западного округа Москвы после увольнения генерала Андрея Пучкова, сообщается на официальном сайте столичного МВД.

Мустафаев с 2015 г. занимал пост замначальника УВД по ЗАО в столице, в 2011–2015 гг. работал на аналогичной должности в Юго-Западном административном округе. Мустафаев указом президента России Владимира Путина награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и имеет ведомственные награды.

Пучков был уволен Путиным из-за дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом президента попросил руководитель МВД Владимир Колокольцев.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Полиция заявила, что при задержании у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест. Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Журналист связал дело против себя со своей профессиональной деятельностью.

Перед задержанием он работал над материалом о связях Федеральной службы безопасности с похоронным бизнесом в России и успел отправить черновик материала своему редактору. Дело вызвало общественный резонанс: за Голунова вступились журналисты, музыканты, деятели культуры и правозащитники. В итоге о деле Голунова было доложено Путину, на следующий день, 11 июня, с Голунова были сняты все обвинения и он вышел на свободу. Глава МВД Владимир Колокольцев отстранил от исполнения служебных обязанностей всех сотрудников, занимавшихся задержанием Голунова. Он попросил президента уволить двух генералов – Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

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Бизнес
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Суд признал банкротом «Цимлянские вина»

Ведомости
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Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ОАО «Цимлянские вина» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком до 21 ноября 2019 г. Соответствующее решение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Конкурсным управляющим назначен Антон Клочков из саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Он должен подготовить отчет о результатах процедуры до 21 ноября.

В июле прошлого года Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в «Цимлянских винах» по заявлению ООО «Ростовский комбинат шампанских вин». В феврале этого года суд принял решение ввести внешнее управление.

В феврале этого года суд также ввел по иску ВТБ процедуру наблюдения в ООО «Лоза Приморья», принадлежащем Юлии Шоршовой, которая, в свою очередь, владеет 51% акций ОАО «Цимлянские вина». В декабре 2018 г. суд по заявлению Сбербанка ввел процедуру наблюдения в ООО «Винсовхоз Цимлянский», а в январе 2019 г. – в ООО «Южно-Цимлянское». Оба предприятия входят в состав ОАО «Цимлянские вина» и были поручителями перед Сбербанком. В феврале этого года суд также ввел наблюдение в отношении ООО «Торговый дом «Цимлянские вина». Иск подал ВТБ, рассмотрение отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 31 июля.

«Цимлянские вина» производили более 60 наименований алкогольной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакса», предприятию принадлежит ООО «Винсовхоз Цимлянский», 50% в ООО «Южно-Цимлянское». Еще 50% в «Южно-Цимлянском» принадлежит ЗАО «Южное».

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Финансы
Новости

Сбербанк начал доставлять посылки

Ведомости
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Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка. Она уточнила, что пока посылки можно будет отправить из трех отделений в Москве.

Вопрос «масштабирования проекта» будет рассматриваться по итогам пилота, отметила пресс-служба кредитной организации. Партнеры Сбербанка – платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Куратор проекта – гендиректор компании «Сбер логистика» Сергей Малышев, который ранее был заместителем гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

О том, что Сбербанк запустит доставку посылок, ранее написал vc.ru со ссылкой на сообщение Shiptor, которое позже было удалено. В сообщении компании говорилось, что посылку в рамках пилота можно будет отправить из трех московских отделений – на Марксистской и Старокачаловской улицах и Петровском бульваре.

Цена составит 99 руб. для грузов весом до 5 кг и 199 руб. – для грузов от 5 до 10 кг. Оплату можно будет совершить в приложении Shiptor или в отделении Сбербанка. Срок доставки – от одного дня, не считая дня отправки, отмечалось в сообщении.

Политика
Новости

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ведомости
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Тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми требует скрупулезной работы исполнительной, законодательной и региональной власти без общих рассуждений в экспертно-популистском ключе, заявил премьер Дмитрий Медведев, передает ТАСС. «Очевидно, что здесь нет легких решений, она [тема борьбы с бедностью и поддержки семей] требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», – подчеркнул Медведев.

Премьер напомнил, что цели развития России до 2024 г. заданы указом президента Владимира Путина.

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором. «С таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» в России не должно быть такого числа бедных, особенно это касается семей с детьми. По мнению Кудрина, высокий уровень бедности приводит к потерям в функциональном развитии, в качестве жизни, питания, здоровья. Согласно приведенным Кудриным данным сейчас в России свыше 12,5 млн человек находятся за чертой бедности.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее признал существование в России проблемы снижения доходов населения. Однако, по его словам, неправильно оценивать эту проблему гипертрофированно.

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Финансы
Новости

Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Ведомости
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Кипрская Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой является председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, продала 5,8% акций банка «Зенит», выйдя из капитала кредитной организации, говорится в сообщении на сайте банка.

Новым владельцем такого же пакета стал Александр Тищенко, он является начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти». Он также занимает пост старшего вице-президента банка «Зенит». Как отмечает «Интерфакс», Тищенко подтвердил покупку доли в банке, но не стал раскрывать условия сделки.

Тищенко отметил, что в «Татнефти» отвечает за развитие банковской группы «Зенит», поэтому считает хорошей идеей личные инвестиции в акции банка. «Татнефть» – контролирующий акционер банка, вместе с дочерней Tatneft Oil AG она владеет 71% уставного капитала кредитной организации. В 2007 г. Лисину принадлежала доля в 14,4% акций «Зенита», но затем он начал постепенно ее снижать.

Экономика
Новости

Песков констатировал слабое понимание населением смысла нацпроектов

Ведомости
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На «Прямую линию» президента Владимира Путина поступает много вопросов, которые свидетельствуют о том, что уровень понимания населением национальных проектов «оставляет желать лучшего», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что меньше половины россиян знают о нацпроектах. «Что касается постановки вопроса о недостаточной информированности населения о национальных проектах, это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращениях граждан в процессе подготовки "Прямой линии"», – заявил Песков.

Матвиенко, выступая в среду на форуме социальных инноваций, сообщила со ссылкой на социальные опросы, что 44% граждан слышали о нацпроектах и только 7% понимают, что они из себя представляют.

Правительство в 2019–2024 гг. планирует реализовать 12 национальных проектов, общий бюджет которых превышает 25 трлн руб.

Технологии
Новости

Мобильные операторы могут получить новые льготы из-за 5G

Ведомости
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Минкомсвязи и Минэкономразвития выступают за дополнительные налоговые льготы для мобильных операторов, которым предстоят масштабные инвестиции в развитие 5G, рассказал «Интерфаксу» замминистра связи Олег Иванов. По его мнению, размер капитальных затрат может привести к тому, что «компании не смогут развиваться в рамках мировых темпов развития отрасли».

Источник «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке рассказал, что против льгот выступает Министерство финансов. Совещание о возможности дополнительных льгот для сотовых операторов прошло в мае у вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова. По итогам обсуждения Минфин отправил в ведомства письмо со своей позицией. Ведомство перечислило разнообразный набор уже существующих преференций, которыми могли бы воспользоваться операторы связи. Например, механизм региональных инвестиционных проектов, который предусматривает возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на 10 лет.

«Ведомости» запросили позицию министерств.

Вице-премьер Макcим Акимов называл развитие 5G условием конкурентоспособности российской экономики. Однако пока правительство не может договориться с Минобороны и спецслужбами о частотном диапазоне для развития технологии 5G.

«Интерфакс» указывает, что вопрос налоговых льгот чиновники обсуждают не только на фоне дискуссии о развитии 5G, но и вступления с лета 2018 г. норм «закона Яровой». На операторов связи новые нормы распространяются в течение 5 лет. С 1 октября 2018 г. операторы хранят весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Технологии
Новости

В Telegram появится функция геочата

Ведомости
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После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании. В таких чатах смогут переписываться пользователи, находящиеся рядом с друг от другом и объединенные общими интересами. Любой пользователь мессенджера сможет создать собственный геочат, уточнив тематику, собственное местоположение и радиус геолокации – от 100 м до 6 км.

Вся история общения в геочате будет доступна состоящим в нем пользователям, в том числе и сообщения, созданные до того, как конкретный пользователь вошел в геочат. В геочатах также будут существовать пользовательские метки под названием «checkins». Они будут свидетельствовать о том, что пользователь появился в месте, привязанном к геочату.

Так как геочат будет общедоступен, то число его участников будет неограниченно. Удалиться из чата можно будет только после присоединения к нему новых участников.

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