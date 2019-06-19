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Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.

В комментарии, переданном через представителя «Роснано», Чубайс напомнил, что Лисин любит анекдоты. «Его [Лисина] сегодняшнее выступление на бюро РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. – «Ведомости»), – продолжил председатель правления «Роснано», – как раз напомнило мне старый анекдот про то, что умный мужчина не дает женщине повода для обид, с другой стороны – умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны».

Как ранее 19 июня написал РБК со ссылкой на источники, Лисин на заседании РСПП раскритиковал Чубайса за публичное «приклеивание ярлыков "неправильных олигархов». Лисин это подтвердил: «Разговаривали о неэтичном поведении одного из членов бюро [РСПП]. <...> Он [Чубайс] сказал, что все – неправильные олигархи, а он один правильный». Основной акционер НЛМК в этой связи попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям членов бюро с точки зрения этических норм.

По данным РБК, Лисин выражал недовольство высказыванием Чубайса на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня. Комментируя развитие возобновляемой энергетики, председатель правления «Роснано» в интервью Business FM сказал, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики».

Претензии Лисина «настолько анекдотичны, что бюро не стало их рассматривать всерьез и сняло вопрос с повестки», говорится в комментарии Чубайса.

Обновление. Представитель Владимира Лисина после публикации этой новости прислал комментарий бизнесмена: «На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки».