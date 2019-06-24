Компания Ротенберга реконструирует трассу М1 до границы с Белоруссией
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга выиграла тендер госкомпании «Автодор» на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией на 31 млрд руб., следует из материалов на сайте госзакупок. Первым на это обратил внимание РБК.
Согласно документации контракт предусматривает реконструкцию участка дороги на 33–84-м км в Московской области, а затем его эксплуатацию на платной основе. «Мостотрест» предложил выполнить работы за 30,82 млрд руб., в то время как начальная стоимость контракта составила почти 30,98 млрд руб. Информация о предусмотренных тарифах в конкурсной документации отсутствует.
В данный момент участок трассы «новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва – Минск» протяженностью 18,5 км является платным. На нем разрешено ехать со скоростью 90 км/ч. Дневной тариф – от 350 руб. для легкового автомобиля до 1120 руб. для грузовика или автобуса с прицепом, ночной тариф – от 20 руб. Оператором этого платного участка является компания «Новое качество дорог», принадлежащая УК «Лидер».
Автомобильная трасса М1 «Беларусь» в России проходит по территории Московской и Смоленской областей. Протяженность действующей дороги М1 – почти 450 км.