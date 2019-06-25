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Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию

Ведомости
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Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Оценка ущерба потребует времени и расчетов, отметил Акимов. По его словам, это тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. «Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся», – подчеркнул вице-премьер.

Совещание с авиакомпаниями и профильными ведомствами по ситуации с приостановкой авиасообщения с Грузией пройдет в среду, 26 июня. На нем в том числе планируется уточнить ущерб авиакомпаний, рассказал Акимов.

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не смогут осуществлять рейсы в Россию.

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Политика
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Студия «Квартал 95» запустит шоу с критикой Зеленского

Ведомости
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Студия «Квартал 95» выпустит новый проект «Де-мократія?», автор которого Валерий Жидков будет анализировать происходящие в стране события и критиковать президента Украины Владимира Зеленского, сообщается на сайте студии.

Ранее «Квартал» обещал быть непредвзятым и объективным после избрания Зеленского президентом. «С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в «Квартале» уже спешат выполнить данные обещания», — отмечается в сообщении. Проект выйдет 29 июня на канале «1+1».

Зеленский вместе с братьями Сергеем и Борисом Шефирами в 2003 г. основал в Киеве студию «Квартал 95». Она выпускает одноименное юмористическое шоу и снимает полнометражные фильмы.

В апреле Зеленский победил на выборах президента Украины. 20 мая он вступил в должность. Сергей Шефир стал первым помощником президента.

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Финансы
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Госдума приняла закон об обязательном участии банков в системе быстрых платежей

Ведомости
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Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его Системе быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Оператор СБП – Центробанк. Система заработала с февраля этого года и позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках – участниках СБП. Сейчас к ней подключены 14 банков, заявки подали около 100.

Присоединяться к СБП отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%.

Президент Сбербанка Герман Греф неоднократно критиковал идею обязательного присоединения банков к СБП. В конце мая в интервью «Коммерсанту» он назвал подключение всех банков к системе «альтернативно-принудительным счастьем».

Экономика
Новости

Госдума одобрила выделение из бюджета более 50 млрд рублей на решение жилищных проблем

Ведомости
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 г., предусматривающий выделение дополнительных 51 млрд руб. для решения жилищных проблем россиян, сообщается на сайте парламента. Из указанной суммы 5 млрд руб. направят на помощь многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, а 16 млрд руб. используют для завершения возведения проблемных объектов долевого строительства.

Принятые поправки также предполагают выделение дополнительно более 30 млрд руб. на гранты российским регионам для реализации национальных проектов. Общая сумма грантов, таким образом, увеличивается до 50 млрд руб. Кроме того, документ увеличивает с 1 млрд до 13 млрд руб. субсидии российским производителям для исполнения гарантийных обязательств по выпуску автомобилей, соответствующих экологическим нормам «Евро-4» и «Евро-5». На поддержку производителей сельхозтехники направят дополнительные субсидии в размере 3 млрд руб.

На развитие транспортной инфраструктуры поправками предполагается направить более 78 млрд руб., эти средства будут использованы для строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог. Как отметил в ходе заседания председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, более 4 млрд руб. направляется на повышение зарплат работников МЧС России. Такое решение принято для исполнения поручения президента Владимира Путина, к которому во время прямой линии обратился сотрудник МЧС, который пожаловался на низкую зарплату.

В материале отмечается, что поправки в бюджет текущего года учитывают его исполнение за первые четыре месяца. Третье чтение запланировано на 27 июня.

Согласно законопроекту доходы бюджета России в 2019 г. увеличиваются на 205,6 млрд руб. до 20 трлн 174,9 млрд руб. (18,5% ВВП), расходы – на 256,5 млрд руб. до 18 трлн 293,7 млрд руб. (16,8% ВВП).

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

ФАС не нашла нарушений в ценообразовании на рынке топлива Сибири и Дальнего Востока

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила фактов завышения цен на автомобильное топливо в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом заявил замруководителя регулятора Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.

По его словам, по итогам проверки «всех фактов» выяснилось, что «там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен». Ситуацию он назвал рыночной: «Когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный – росли».

Голомолзин также отметил, что в ближайшее время будет подготовлено предложение о том, чтобы ввести дополнительные меры по демпферу для Дальнего Востока, передает «Интерфакс». Эти меры помогут создать условия, равные возможности для поставок топлива на рынок в этом регионе, добавил он.

Кроме того, замруководителя ФАС сообщил, что регулятор не видит предпосылок для роста цен на топливо после прекращения действия соглашений правительства с нефтяниками о стабилизации рынка нефтепродуктов.

17 июня премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку, курирующему нефтяную отрасль, разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. О том, что бензин дорожает в таких регионах, как Забайкальский край, Тува, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, а также Алтайский и Красноярский края, сообщило тогда сибирское издание «Тайга.Инфо». Козак в тот же день попросил Минэнерго и ФАС провести проверку.

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Орешкин рассказал об особенностях будущего мирового кризиса

Ведомости
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Новый глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе, а будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, произойдет «обратное разматывание клубка глобализации». Общая эффективность производства и производительности труда по всему миру снизится.

Россия гораздо лучше готова к новому глобальному кризису, чем к кризису 2008 г. или к ситуации с падением цен на нефть в 2014 г., считает министр. Сейчас у власти есть такие инструменты, как бюджетное правило, инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс.

Однако существуют риски невыполнения майского указа президента в части экспорта, предупреждает Орешкин. Темпы несырьевого экспорта будут замедляться в целом по всему миру, и Россию это тоже затронет.

Политика
Новости

Верховный суд Австрии разрешил экстрадировать в США украинского бизнесмена Фирташа

Ведомости
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Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в 2017 г. решение апелляционного суда о его экстрадиции в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале судебных заседаний Дворца правосудия в Вене.

Судья уточнил, что не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения об экстрадиции бизнесмена. Окончательное решение по экстрадиции примет министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Дмитрий Фирташ – украинский бизнесмен, один из соучредителей (вместе с «Газпромом») компании «Росукрэнерго», которая в 2000-е гг. была посредником при поставках газа на Украину и в Европу. Фирташ был задержан в Австрии в 2014 г. по запросу США. Выдачи бизнесмена также добивалась Испания.

В США Фирташа обвиняют в даче взятки индийским чиновникам для получения лицензий на добычу титанового сырья. По версии американского следствия, титан планировалось поставлять американскому авиаконцерну Boeing. Решение выдать Фирташа США суд в Вене принял еще в феврале 2017 г. Адвокаты бизнесмена пытались оспорить экстрадицию в вышестоящих инстанциях, но апелляции были отклонены. Сам Фирташ отрицает все обвинения в свой адрес.

Бизнес
Новости

Заммэра Москвы Ликсутов впервые вошел в совет директоров «Аэрофлота»

Ведомости
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В совете директоров «Аэрофлота» на 11 мест акционеры выдвинули 13 кандидатов. В том числе девять человек номинировало Росимущество, двоих – «Ростех» (госкорпорации принадлежит 3,5% акций) и одного – миноритарии. Государству принадлежат 51,17% «Аэрофлота», но так как на годовые собрания обычно приходит около 65% акционеров (на сегодняшнем собрании было 64%), то госпакета хватает на выбор восьми-девяти директоров.

По итогам голосования во вторник в совет впервые прошли выдвинутые Росимуществом вице-мэр Москвы по транспортному комплексу Максим Ликсутов и бывший министр по делам Дальнего Востока Александр Галушка.

Они заменили в совете директора компании «Ренессанс брокер» Игоря Каменского и гендиректора лизинговой компании «Ростеха» – «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.

Также в совет были переизбраны гендиректор производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, министр транспорта Евгений Дитрих, спецпредставитель президента России Дмитрий Песков, зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, венчурный инвестор Василий Сидоров, бывший министр транспорта, а ныне гендиректор строительной компании ЛСР Максим Соколов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли

Ведомости
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Акционеры авиакомпании «Аэрофлот» на годовом собрании решили направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2018 г. Таким образом, акционеры получат 2,85 млрд руб., из них Росимущество, владеющее 51,17% акций авиакомпании, получит 1,46 млрд руб.

Это серьезное снижение дивидендных выплат по сравнению с двумя предыдущими годами. По итогам 2016 г. «Аэрофлот» заплатил акционерам рекордные в своей истории 19,4 млрд руб., по итогам 2017 г. – 14,2 млрд руб., что стало вторым лучшим результатом.

В 2018 г. «Аэрофлот» снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.

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Стиль жизни
Новости

Умерла актриса Алла Покровская

Ведомости
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Актриса театра и кино Алла Покровская умерла на 82-м году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова, где она играла. Время и место прощания и похорон будет уточнено позже, отметила пресс-служба.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 г. Окончила Школу-студию МХАТ в 1959 г. После этого ее приняли в труппу театра «Современник», в котором она проработала 45 лет. В 2004 г. ее приняли в труппу МХТ им. Чехова.

Актриса снималась в кино. В частности, сыграла в таких картинах, как «Июльский дождь» Марлена Хуциева (1966) и «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова (2011). В 1985 г. ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Покровская – мать актера Михаила Ефремова.

Политика
Новости

В Грузии выбрали нового спикера парламента

Ведомости
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Лидер «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе утвержден на пост нового спикера парламента Грузии после того, как эту должность покинул Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что оппозиционные депутаты из «Единого национального движения» покинули пленарное заседание в знак протеста, поэтому не участвовали в голосовании. Они требовали рассмотреть на заседании парламента вопрос об отставке главы МВД Георгия Гахарии.

Первый митинг начался в Тбилиси 20 июня после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Оппозиционеры тогда остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Митинг перерос в столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 240 человек, 305 человек были задержаны за нарушение общественного порядка. На следующий день акции протеста продолжились, но участники митинга требовали в числе прочего отставки руководителя МВД страны. Позже 10 полицейских отстранили от работы за превышение полномочий при разгоне митинга.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию. Также ранее солбщалось, что ущерб Грузии из-за прекращения туристического потока из России может достичь 2,1 млрд лари (около $750 млн) за летний сезон.

Как проходила акция протеста у здания парламента Грузии

Политика
Новости

ЦИК проверит избирательные комиссии Петербурга

Ведомости
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Представители ЦИК 25–26 июня посетят с рабочим визитом Санкт-Петербург, чтобы провести мониторинг деятельности избиркомов муниципальных образований, сообщает пресс-служба комиссии.

Рабочая группа, которую возглавил член ЦИК Евгений Шевченко, также окажет организационную и методическую помощь Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

В июне текущего года в городской избирком и в ЦИК поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Основная претензия к ним – несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти.

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