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Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию

Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Оценка ущерба потребует времени и расчетов, отметил Акимов. По его словам, это тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. «Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся», – подчеркнул вице-премьер.

Совещание с авиакомпаниями и профильными ведомствами по ситуации с приостановкой авиасообщения с Грузией пройдет в среду, 26 июня. На нем в том числе планируется уточнить ущерб авиакомпаний, рассказал Акимов.

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не смогут осуществлять рейсы в Россию.