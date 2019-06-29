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«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. Соответствующий договор был подписан на саммите G20 в Осаке в присутствии президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, передает корреспондент «Ведомостей».

«Только что было достигнуто соглашение об участии японских компаний в проекте "Арктик СПГ – 2"», – сказал на итоговой пресс-конференции Абэ. Путин отметил, что инвестиции в проект со стороны консорциума Mitsui и Jogmec составят почти $3 млрд.

По условиям договора, японские компании будут на долгосрочной основе покупать около 2 млн т сжиженного природного газа в год у «Арктик СПГ – 2», говорится в сообщении на сайте «Новатэка». Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений.

Японский консорциум входит в «Арктик СПГ – 2» почти на таких же условиях, какие были у других акционеров проекта, сказал журналистам председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Он подтвердил намерение российской компании оставить себе 60% «Арктик СПГ – 2».

Ранее в проект уже были привлечены французская Total и китайские корпорации CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая из них получила по 10%. Таким образом, состав акционеров сформирован. В марте 2019 г. «Новатэк» получил прибыль от продажи доли 10% в проекте «Арктик СПГ – 2» в размере 308,6 млрд руб.

Проект «Арктик СПГ – 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

«Новатэк» – крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 г. компания вышла на международный рынок в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». «Новатэк» является публичной компанией, его акции котируются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской фондовой бирже.