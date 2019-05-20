«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»

Лев Федосеев / ТАСС

«Новатэк» и французская TechnipFMC подписали контракт на строительство второго арктического СПГ-завода российской компании «Арктик СПГ – 2». Об этом «Новатэк» сообщил в понедельник. Документ предусматривает запуск первой очереди в 2023 г. До сих пор обсуждалась возможность и более раннего запуска завода – в 2022 г.

По условиям контракта TechnipFMC будет заниматься проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих, а также строительством и вводом в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа, сообщил «Новатэк».

Дополнительные условия контракта, в частности стоимость, компания в сообщении не раскрывает. Представители «Новатэка» и TechnipFMC пока не ответили на соответствующий запрос «Ведомостей». «Арктик СПГ – 2» – второй СПГ-завод «Новатэка» в Арктике мощностью в 19,8 млн т. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т каждая, его общая стоимость оценивается в $20–21 млрд.

«Новатэк» уже сотрудничал с Technip (TechnipFMC с 2016 г. – «Ведомости») при строительстве своего первого СПГ-завода «Ямал СПГ». Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении, уверен, что опыт совместной работы позволит запустить «Арктик СПГ – 2» в запланированные сроки.

«Новатэку» в проекте принадлежит 70%, по 10% – у французской Total, а также китайских CNPC и CNOOC. «Новатэк» планирует сократить свою долю до 60%. Ранее Михельсон сообщал об интересе к проекту со стороны корейской Kogas и японских компаний. Также на долю в «Арктик СПГ – 2» претендовала Saudi Aramco, но она рассчитывала на 30%.