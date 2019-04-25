«Новатэк» договорился о продаже еще 20% в «Арктик СПГ – 2»

Евгений Разумный / Ведомости

«Новатэк» сообщил о подписании обязывающих соглашений об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ – 2» с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC. Оба соглашения предусматривают приобретение 10%-ной доли участия в проекте. Исходя из какой стоимости проекта оценивалась стоимость этих пакетов, российская компания в сообщениях не уточняла. На вопрос «Ведомостей» представитель «Новатэка» сообщил, что соглашения были подписаны «на тех же условиях», что и с французской Total. Представители CNODC и CNOOC пока не ответили на запрос «Ведомостей».

«Мы рады, что CNOOC стал нашим новым партнером по проекту «Арктик СПГ – 2», поскольку Китай является одним из основных рынков сбыта нашего СПГ, – цитируются в сообщении «Новатэка» слова предправления компании Леонида Михельсона. – Проект «Арктик СПГ – 2» будет инновационным для мирового газового рынка, а накопленный нами опыт строительства арктических СПГ-проектов, отработанная логистическая модель с выходом на перспективные рынки сбыта и значительные запасы углеводородов являются базой для успешной реализации этого проекта мирового уровня».

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка». Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т каждая, его общая стоимость оценивается в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ – 2» предполагается в 2022–2023 гг.

Формирование консорциума партнеров в проекте еще не завершено. Менеджмент «Новатэка» неоднократно сообщал, что планирует продать в общей сложности до 40% в «Арктик СПГ – 2». «На сегодняшний день принято решение правления о продаже в проекте 40%», – сообщили в «Новатэке». В марте этого года «Новатэк» закрыл первую сделку – по продаже 10%-ной доли в проекте французской Total. Стоимость «Арктик СПГ – 2» для сделки, о которой компании договорились еще в прошлом году, была оценена в $25,5 млрд. Кроме того, у Total есть опцион на покупку половины продаваемых «Новатэком» акций сверх 40%-ного порога.

С учетом заключенных сегодня соглашений доля иностранных инвесторов в «Арктик СПГ – 2» выросла до 30%. Опыт работы с СNPC у «Новатэка» уже есть. Китайская компания – один из участников проекта «Ямал СПГ». Поэтапный запуск завода мощностью 17,5 млн т (мощность трех первых проектных линий) был закончен в декабре 2018 г. с опережением на год. Стоимость проекта оценивалась в сумму около $27 млрд.

Вхождение сразу двух китайских компаний в проект повышает шансы на то, что он будет реализован вовремя и что «Новатэку» удастся собрать необходимое финансирование, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Это важный аспект, подчеркивает эксперт: проект, как и сам «Новатэк», находится под финансовыми санкциями США. «Заключенные сделки увеличивают вероятность того, что "Новатэку" удастся получить проектное финансирование от китайских банков, если это понадобится, – как в случае с "Ямал СПГ", – говорит Маринченко. – Кроме того, сделки подтверждают намерение Китая наращивать импорт СПГ. Как правило, китайские компании входят в проекты, когда планируют заключить долгосрочные контракты».

Одна из главных интриг – кто из компаний войдет в «Арктик СПГ – 2» четвертым иностранным партнером. Ранее Михельсон сообщал, что интерес к участию в проекте проявляли корейская Kogas и японские компании. Кроме того, долгое время одним из основных претендентов на вход в консорциум считалась Saudi Aramco.

Однако саудиты рассчитывали войти в проект с гораздо более серьезной долей. «Мы надеемся стать вторым по величине инвестором в проекте [«Арктик СПГ – 2»] после «Новатэка», – заявлял министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в октябре прошлого года в интервью ТАСС. – Не просто войти в него, а войти c солидной долей. Будем надеяться, что наши условия будут приняты». О какой именно доле участия в акционерном капитале «Арктик СПГ – 2» может идти речь, Фалех тогда не сообщал. Но из его слов следовало, что коммерческое предложение российская компания уже получила: «Мы выразили свой интерес. Сейчас то, что мы должны сделать, – это договориться об условиях». Фалех подчеркивал, что чем раньше это произойдет, тем лучше.

Позднее стало известно, что Saudi Aramco была заинтересована в покупке 30% в «Арктик СПГ – 2». С учетом двух новых сделок без потери контроля в проекте «Новатэк» может продать Saudi Aramco не более 14,95% (19,9%, если Total откажется от своего опциона). Но интересна ли саудитам такая степень участия в проекте, пока неизвестно. Представитель Saudi Aramco отказался комментировать, сохраняет ли компания интерес к участию в проекте. «Мы ведем переговоры с другими потенциальными партнерами, но не комментируем ход таких переговоров до подписания обязывающих соглашений», – говорит представитель «Новатэка».

Задача с поиском партнера на последние 10%, если будет продано 40% в проекте, кажется вполне выполнимой, считает Маринченко: «У потенциальных партнеров увеличится уверенность в успехе проекта в связи с вхождением туда китайцев».

Акции «Новатэка» к 14.36 выросли на 3,83% до 1192 руб., капитализация компании – почти 3,6 трлн руб. (данные Московской биржи).