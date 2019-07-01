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Дивиденды ЧТПЗ вырастут на 33% на акцию

Акционеры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) по итогам годового собрания, которое состоялось 28 июня, приняли решение о выплате дивидендов за 2018 г., говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов ЧТПЗ направит 4,7 млрд руб. Акционеры получат дивиденды в размере 15,38 руб. на одну обыкновенную акцию, что будет на 33% выше, чем за 2017 г.

По итогам 2017 г. ЧТПЗ выплатил на одну обыкновенную акцию 11,56 руб. дивидендов. Всего на выплаты по дивидендам ЧТПЗ за 2017 г. потратил 5,46 млрд руб.

Дивиденды за 2018 г. будут выплачены из чистой прибыли компании (около 3,44 млрд руб.), а также нераспределенной прибыли за прошлые годы – около 1,27 млрд руб.

В марте ЧТПЗ отчитался о финансовых результатах прошлого года по МСФО. Чистая прибыль компании составила почти 7,73 млрд руб. – в 1,9 раза больше, чем в 2017 г. Выручка ЧТПЗ в 2018 г. составила 178,84 млрд руб. против 158,26 млрд руб. годом ранее.

В группу ЧТПЗ, основным владельцем которой является бизнесмен Андрей Комаров (ему принадлежит более 77% акций группы), входят предприятия черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компания по заготовке и переработке металлолома «Мета», металлоторговое подразделение «ТД «Уралтрубосталь»; предприятия по производству магистрального оборудования «Этерно», «Соединительные отводы трубопроводов», MSA a. s. (Чехия); нефтесервисная компания «Римера».

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