Бизнес

Новости

Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы на Бали

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») возобновила прямые рейсы из Москвы в город Денпасар на острове Бали, говорится в сообщении авиаперевозчика. Самолеты «России» будут летать на Бали два раза в неделю.

Для перевозки авиакомпания будет использовать широкофюзеляжный Boeing 777-300ER, в котором 436 мест класса «эконом» и 21 – в «бизнесе».

Полеты на Бали «Россия» начала в октябре 2018 г. Рейсы выполнялись три раза в неделю. В конце мая стало известно о закрытии маршрута до июля. Ассоциация туроператоров России связывала отказ от рейсов на Бали с низкой загрузкой бортов.

Позже «Аэрофлот» пояснил, что рейсы на Бали были приостановлены из-за снижения сезонного спроса и изменения траектории маршрутов, связанного с закрытием воздушного пространства над Пакистаном.