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Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Полеты на Шри-Ланку не будут осуществляться с 11 мая до 2 июля, на Бали – с 23 мая по 1 июля, следует из расписания на сайте «Аэрофлота».

Причины отмены рейсов не называются. По информации АТОР, это может быть связано с низкой загрузкой бортов. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию.

АТОР пишет со ссылкой на туристов, что авиакомпания предложила им вернуть деньги в течение месяца. Тем, кто уже улетел на Шри-Ланку и должен вернуться в мае, также предложили лететь другой авиакомпанией со стыковкой и доплатой.

Авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые рейсы на Бали в конце октября 2018 г. Осенью прошлого года компания также получила допуск на полеты на Шри-Ланку.