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РБК узнал о планах «Вкусвилла» запустить магазины нового формата с кафе

«Вкусвилл» ищет помещения для открытия торговых точек нового формата, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. Во «Вкусвилле» изданию подтвердили, что ищут помещения площадью 400–500 кв. м, уточнив, что концепция находится в разработке.

Из описания задачи для брокеров по подбору помещений следует, что новый формат получил название «Глобо». Компания планирует открыть 10–30 таких магазинов, рассказал РБК один из брокеров московского рынка недвижимости. В них планируется продавать вина и крепкий алкоголь, будут работать кафе с кухней и, возможно, тандыр. «Это будет сегмент выше среднего, что-то между «Вкусвиллом» и «Азбукой вкуса», – добавил собеседник издания.

Другой собеседник отметил, что «Вкусвилл» начал искать помещения на прошлой неделе. По его словам, компания будет продавать в основном товары собственной торговой марки, но ассортимент будет шире, чем в существующих магазинах.

Для своего стандартного формата «Вкусвилл» арендует помещения площадью 100–250 кв. м. С начала прошлого года ритейлер начал экспериментировать с форматами. Он открыл мини-«Вкусвилл» с ассортиментом из 700 наименований против 1600 в стандартном магазине. Кроме того, компания открывает магазины самообслуживания в офисах. В мае «Вкусвилл» начал продажи через экспресс-окно в двух своих супермаркетах – около ст. м. «Медведково» и в здании Белорусского вокзала, а также открыл киоск площадью 8 кв. м в московском Саду им. Баумана.