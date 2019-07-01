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Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Премьер Дмитрий Медведев пригрозил наказывать нефтяные компании за рост цен на топливо в отсутствие ценовых соглашений, передает ТАСС. «Людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах», – заявил Медведев на совещании с вице-премьерами. Он попросил курирующего топливно-энергетический сектор вице-премьера Дмитрия Козака последить за происходящим на рынке. «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», – пообещал Медведев.

По словам премьера, экономические механизмы регуляции цен «хороши сами по себе». Медведев рассчитывает на действие сдерживающих факторов. Он также надеется, что компании, поставляющие нефтепродукты, услышат его. «Что касается так называемого обратного акциза на керосин и поручения президента, нужно как можно скорее вносить этот законопроект», – добавил Медведев.

С 1 июля прекратилось действие соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго и крупнейшими нефтяными компаниями. Как отметил Медведев, существовавшая договоренность позволила «избежать необоснованного повышения цен», однако теперь многих волнует вопрос о том, что будет с ценами на топливо в будущем. Соглашение было временной мерой, пояснил Медведев. По его словам, должны работать экономические механизмы, такие как механизм возвратного акциза на переработанную нефть, частичная компенсация разницы между экспортными и внутренними ценами.

В конце прошлого года правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения действовал демпфирующий механизм: правительство частично возмещало компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Помимо этого сейчас государство компенсирует нефтяным компаниям 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива для сдерживания роста цен. В 2020 г. формула компенсации изменится: нефтяникам будут возвращать 68 и 65% этой разницы.