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Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Ранее все операционные юрлица сети в основном напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников. После изменений бизнесмен по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019 г. Первым на это обратил внимаете РБК.

Под контроль новой компании, в частности, перешло ООО «Прометей», которое, по оценке «Infoline-аналитики», генерировало около 60% выручки ретейлера за 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

Ритейлер «Красное и Белое» не консолидирован в холдинговую компанию. Большое количество юрлиц и разрозненность структуры в прошлом году стали поводом для претензий к компании со стороны налоговиков.

«Красное и белое» – сеть магазинов алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым, она входит в десятку крупнейших ритейлеров России. Студенников занимает 123-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes за 2019 г. с состоянием в $850 млн.

В декабре прошлого года на склады и в головной офис «Красного и белого» в Челябинске пришли с обысками. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН, говорил представитель компании. По его словам, причиной обысков тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, работа компании была парализована.

В начале этого года «Красное и белое» договорилось о слиянии с продовольственным ритейлером «Дикси» и сетью алкомаркетов «Бристоль». ФАС одобрила сделку. В результате объединения сетей будет образован третий по обороту российский ритейлер.